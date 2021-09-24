أسماء اغلالو

انتخاب التجمعية ”أسماء أغلالو“ عمدة لمدينة الرباط

2021-09-24 / 11:59 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

انتخبت أسماء أغلالو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عمدة لمدينة الرباط، خلفا لمحمد الصديقي عن حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد حصولها على 58 صوتا من أصل 79 صوتاً .

وتفوقت أسماء أغلالو ، على كل من بديعة بناني عن حزب العدالة والتنمية التي حصلت على 8 أصوات، وعلى الحسن لشكر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حصل على 7 أصوات.

هذا وامتنع ستة منتخبون ينتمون لحزبي التقدم والاشتراكية وتحالف فيدرالية اليسار، عن التصويت.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : إنتخاب أخنوش رئيسا للبلدية وثلاث نساء من نوابه

أكادير : إنتخاب أخنوش رئيسا للبلدية وثلاث نساء من…

2021-09-24 / 10:28 صباحًا
Photo of بوريطة… التعددية التضامنية تعد عقيدة نابعة من رؤية جلالة الملك

بوريطة… التعددية التضامنية تعد عقيدة نابعة من رؤية جلالة…

2021-09-23 / 10:30 مساءً
Photo of ورشة عمل في دكار تسلط الضوء على سياسة المغرب في مجال الهجرة

ورشة عمل في دكار تسلط الضوء على سياسة المغرب…

2021-09-23 / 8:20 مساءً
Photo of جنيف.. مبادرة مشتركة للمغرب والبحرين وإسرائيل والإمارات لتعزيز دور المرأة في السلام والدبلوماسية

جنيف.. مبادرة مشتركة للمغرب والبحرين وإسرائيل والإمارات لتعزيز دور…

2021-09-23 / 7:54 مساءً
Photo of الأمم المتحدة.. بوريطة يؤكد الالتزام المستمر للمغرب بتعزيز الديمقراطية

الأمم المتحدة.. بوريطة يؤكد الالتزام المستمر للمغرب بتعزيز الديمقراطية

2021-09-23 / 5:56 مساءً
Photo of سابقة.. عضو بمجلس سطات يستقيل ويترك مكانه لآخر لم يَفُز

سابقة.. عضو بمجلس سطات يستقيل ويترك مكانه لآخر لم…

2021-09-23 / 5:26 مساءً
Photo of السفارة الأمريكية بالمغرب: التدريبات المشتركة “تبرز متانة الشراكة العسكرية”بين البلدين

السفارة الأمريكية بالمغرب: التدريبات المشتركة “تبرز متانة الشراكة العسكرية”بين…

2021-09-23 / 4:37 مساءً
Photo of صفرو.. حفيظ وشاك يفجرها في وجه البيجيدي جمال الفلالي أثناء تسليم السلط

صفرو.. حفيظ وشاك يفجرها في وجه البيجيدي جمال الفلالي…

2021-09-23 / 2:56 مساءً
Photo of فرنسا تعترف ب”مغربية الصحراء” + فيديو

فرنسا تعترف ب”مغربية الصحراء” + فيديو

2021-09-23 / 2:17 مساءً
Photo of العسكر الجزائري يفكر في تغيير صلاة المغرب بصلاة الجزائر

العسكر الجزائري يفكر في تغيير صلاة المغرب بصلاة الجزائر

2021-09-23 / 1:59 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق