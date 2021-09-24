تجنبا لتحويله الى زاوية ..منع دفن مريد الطريقة الدلالية داخل منزله بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

شهد منزل أحد مريدي الطريقة الدلالية الهوارية بطنجة ، استنفارا أمنيا بعد ورود معطيات حول رغبة عائلة الشيخ المتوفى دفنه بمنزله تنفيذا لوصيته قبل مماته .

وبحسب المعطيات المتحصل عليها فان الامر يتعلق بالشيخ محمد الديلالي الهواري الذي وافته المنية أمس الخميس ، حيث قامت عائلته بعملية حفر قبر له داخل منزله بغية تحويله الى زاوية من بعد.

وتنهل الزاوية الديلالية الهوارية من الطريقة الصوفية بالمغرب وتنضاف الى عشرات الطرائق المنتشرة عبر ربوع المملكة مثل الطريقة البودشيشية والتيجانية والدرقاوية والدلائية وغيرها .

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