تجنبا لتحويله الى زاوية ..منع دفن مريد الطريقة الدلالية داخل منزله بطنجة

2021-09-24 / 11:26 صباحًا
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هبة بريس - مكتب طنجة

شهد منزل أحد مريدي الطريقة الدلالية الهوارية بطنجة ، استنفارا أمنيا بعد ورود معطيات حول رغبة عائلة الشيخ المتوفى دفنه بمنزله تنفيذا لوصيته قبل مماته .

وبحسب المعطيات المتحصل عليها فان الامر يتعلق بالشيخ محمد الديلالي الهواري الذي وافته المنية أمس الخميس ، حيث قامت عائلته بعملية حفر قبر له داخل منزله بغية تحويله الى زاوية من بعد.

وتنهل الزاوية الديلالية الهوارية من الطريقة الصوفية بالمغرب وتنضاف الى عشرات الطرائق المنتشرة عبر ربوع المملكة مثل الطريقة البودشيشية والتيجانية والدرقاوية والدلائية وغيرها .

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‫4 تعليقات

  1. الملاحظ أن الصوفية بالمغرب كانت في مرحلة ما تقوم بدورها المنوط بها تجاه المستعمر بالرغم من تواجد بعض الزوايا التي تدعم الاستعمار .ولكننا اليوم أصبحنا أمام ظواهر غريبة تقدس الاضرحة وتمسح بها في بعد عن وحدانيه الله ومن مظاهر الشرك التوسل يالاولياء والصالحين وتجعلهم اربابا بدون الله وهذا يرمي بهم في أحضان الشيعة المجوس الذين يقومون بنفس الفعل.
    لذلك يجب محاربة الفكر الصوفي والتمسك بالقرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

  3. أما زال الجهل ينخر في البلاد؟
    أما زلنا متشبتين بالأموات؟
    الى متى نعي بأن القبر، قبر، و أن صاحبه لا ينفع و لا يضر.
    لا حول ولا قوة الا بالله…..

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