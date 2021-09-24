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سرقا مبلغ 40 مليون سنتيم من منزل أجنبية.. توقيف شخصين بتارجيست

2021-09-24 / 10:52 صباحًا
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هبة بريس - تطوان

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة “تارجيست” بتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان، وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الخميس 23 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر26 و40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في عملية سرقة بالكسر من داخل منزل مواطنة أجنبية بمدينة تطوان.

وجرى توقيف المشتبه فيه الأول على متن حافلة للنقل الطرقي بمدخل مدينة تارجيست مباشرة بعد وصوله من مدينة تطوان، وبحوزته تم حجز حقيبة ظهر بداخلها جزء من مبلغ 40 مليون سنتيم التي تم الاستيلاء عليها عن طريق الكسر من داخل منزل مواطنة أجنبية مقيمة بمدينة تطوان، قبل أن تقود عملية أمنية متزامنة إلى توقيف شريكه بمنزل بحي “الملاليين” بمدينة تطوان، وبحوزته تم حجز باقي المبلغ المالي المتحصل من هذا الفعل الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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