ياسمين عبد العزيز

بعد تعافيها.. ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو وتعلق : “وداعا”

2021-09-24 / 10:43 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مقطعا مصورا من شرفة منزلها بالقاهرة، عقب عودتها إلى مصر بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي ألمت بها قبل أسابيع عدة.

ونشرت عبدالعزيز المقطع المصور عبر خاصية الـ”ستوري” عبر تطبيق “انستغرام”، كما نشرت صورة لباب غرفتها بالمستشفى التي حملت رقم 418، وعلقت عليها بعلامة “وداعا” في إشارة منها إلى مغادرتها المستشفى بعد رحلة علاجية بسويسرا استمرت أسابيع.

وكانت عبد العزيز غادرت القاهرة في غشت الماضي متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب أزمة كورونا.. فنانون مغاربة يفرضون آلاف الدراهم على متابعيهم للتواصل معهم

بسبب أزمة كورونا.. فنانون مغاربة يفرضون آلاف الدراهم على…

2021-09-20 / 9:12 صباحًا
Photo of رشيد الوالي: “سبب ابتسامتي هو أن الله اختار لي زوجة اسمها ابتسام”

رشيد الوالي: “سبب ابتسامتي هو أن الله اختار لي…

2021-09-18 / 3:57 مساءً
Photo of إيهاب أمير يحصد لقب أفضل مطرب شاب عربي لسنة 2021

إيهاب أمير يحصد لقب أفضل مطرب شاب عربي لسنة…

2021-09-18 / 2:02 مساءً
Photo of أسماء لمنور عن ابنها: “أحلى قصة حب في حياتي”

أسماء لمنور عن ابنها: “أحلى قصة حب في حياتي”

2021-09-17 / 2:55 مساءً
Photo of مهداة من نعمان لحلو.. لطيفة رأفت تغني لنجلتها بمناسبة عيد ميلادها

مهداة من نعمان لحلو.. لطيفة رأفت تغني لنجلتها بمناسبة…

2021-09-17 / 1:34 مساءً
Photo of أسماء لمنور تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها و معاناتها مع مرض ابنها

أسماء لمنور تكشف السبب الحقيقي وراء طلاقها و معاناتها…

2021-09-16 / 2:54 مساءً
Photo of بعد أشهر على الحادث الأليم.. أمينوكس و دون بيغ يستأنفان تصوير مشاهد كليبهما

بعد أشهر على الحادث الأليم.. أمينوكس و دون بيغ…

2021-09-16 / 1:37 مساءً
Photo of بسمة بوسيل و تامر حسني ينهيان الجدل بشأن انفصالهما

بسمة بوسيل و تامر حسني ينهيان الجدل بشأن انفصالهما

2021-09-16 / 10:58 صباحًا
Photo of البيضاء تحتضن الدورة الرابعة عشر للمهرجان الوطني للزجل

البيضاء تحتضن الدورة الرابعة عشر للمهرجان الوطني للزجل

2021-09-15 / 10:53 مساءً
Photo of الفنان سيف نبيل يعلق على خبر اعتقاله

الفنان سيف نبيل يعلق على خبر اعتقاله

2021-09-15 / 4:14 مساءً

تعليق واحد

  1. قريت “وداعا “قلت في نفسي واقيلا كتودع ميدان العفن بغيت نقصد الفن لكن هي كتودع مستشفى في سويسرا وما أدراك ما سويسرا لتعود الى العفن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق