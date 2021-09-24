ارتفاع أسعار الخبز يثير سخط المواطنين
هبة بريس - الرباط
سخط كبير ذاك الذي يعم عددا من المواطنين المغاربة، بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الغذائية الأساسية، وكذا الخبز ومشتقاته بالمخابز.
وحسب ما عاينت هبة بريس، فقد أقدمت جل مخابز المملكة، على الرفع من أسعار الخبز والحلويات، حيث وصل ثمن الخبز العادي الى ثمن 1.50 في حين وصل ثمن الخبز المصنوع من السميد أو القمح الكامل إلى 3 دراهم و 2.50 سنتيم.
وفي هذا الصدد، برر عدد من أرباب المخابز الزيادة الأخيرة، بارتفاع أسعار الدقيق والزيت والزبدة، لافتين أن الزيادة في أثمنة هذه المواد الغذائية الأساسية دفعهم للرفع من أسعار منتوجاتهم قد لا يقعوا في شبح الإفلاس.
من جهتهم، عبر مواطنون عن استنكارهم لهاته الزيادات التي يلازمها صمت الجهات المعنية، مطالبين بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطن من جشع أصحاب الشركات.
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2 تعليقات
عهد اخنوش يرحب بكم.هذه البدايه ومازال مازال
دبا أرباب المخابز زادو في ثمن الخبز ومشتقاته بحجة الزيادة في مواده الأساسية كالدقيق والزيت والزبدة. اوى في حالة الى الثمن ديال هاد المواد الأساسية انخفض واش انتما يا ارباب المخابز كتنقصو من ثمن الخبز أو غادين ديرو عين ميكة كيفما كيديرو أصحاب العقار وأصحاب الطاكسيات وأصحاب محلات الجزارة والخضارة ووووو.و كيبقى الثمن مرتفع الى يوم الدين. باركة ما تقتلو في المواطن راه بينا وبينكم العدالة الربانية يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا فيلات ولا سيارات