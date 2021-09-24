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الاتحاد المغربي لكرة الطائرة يعلن اختفاء 3 من لاعبيه بإيطاليا

2021-09-24 / 9:26 صباحًا
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هبة بريس

كشف الاتحاد المغربي للكرة الطائرة، عن اختفاء 3 من لاعبي منتخبه أقل من 21 سنة بإيطاليا.

وذكر الاتحاد في بلاغ له، أنه “فوجئ الوفد المرافق للمنتخب لأقل من 21 للكرة الطائرة، يوم أمس الأربعاء، تخلف ثلاث من عناصره عن الالتحاق بالطائرة الثانية المتوجهة إلى ساردينيا(غربي إيطاليا)”.

وأضاف “اكتشف الوفد أن العناصر الثلاثة تخلفوا عن المجموعة بعد استغلالهم لحظة البحث عن الأمتعة بصفة شخصية، حيث إنه بعد حصولهم على جوازات سفرهم التي كانت بحوزة رئيس الوفد، استغلت العناصر هذه اللحظة للاختفاء عن الأنظار”.

وأوضح الاتحاد أنه أخبر “سفارة البلاد بروما، وتم تزويدها بكل المعطيات الخاصة باللاعبين الثلاثة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم الاتصال بعائلاتهم لإخبارهم بالمساطر(الإجراءات) التي سلكتها السلطات الإيطالية للقيام بالبحث”.

وتأسف الاتحاد للحادث الذي اعتبرته “يمس بصورة المغرب، والرياضة بصفة عامة”، كما أدانت مثل هذه التصرفات “اللامسوؤلة التي تعتبر غريبة على أسرة الكرة الطائرة منذ تأسيس الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة”.

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‫5 تعليقات

  1. شباب عرف قيمة ومن سيستقبله عند العودة من البطولة.. ولكم في اليابان خير مثال… المهم إنسانيا نتمنى لهم السلامة وكل خير

  4. هذه اكبر دلالة على أن المغاربة جميعا خصوصا الشباب منهم لم يجدوا في وطنهم الأم العناية اللازمة والضروف المواتيةةللعيش الكريم والاستقرار ..هذا اكبر دليل على تفشي البطالة والمستقبل المجهول في صفوف الشباب…اين الشعارات الفضفاضة من قبيل التنمية المستدامة والتغطية الاجتماعية والاسثثمارات الضخمة ؟؟؟كل هذا مجرد جعجعة لا يرى الشباب طحينا لها فيفضلون اقتناص الفرص للهروب من المستقبل المجهول…انها رسالة لمن يهمهم الأمر إذا كان بالفعل يهمهم هذا الامر…رغم انني اجزم انهم لا يكرهون ان يخرج كل المغاربة حتى يجلبوا لهم العملة الصعبة فيستقبلونهم بالورود ..مرحبا بكم في بلادكم..

  5. لو أن هذ الشباب يرى مستقبلا زاهرا في هذه البلاد لما تخلفوا عن العودة … اللهم نار بلدات الناس ولا عسل بلادي ،عسل بلادي الذي أصبحت مرارته لا تطاق ..هذ البلاد التي بقينا فيها لأزيد من 43سنة للأسف لا نرى فيها أي ضوء في الأفق ..الله اسهل عليهوم.

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