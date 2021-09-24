الاتحاد المغربي لكرة الطائرة يعلن اختفاء 3 من لاعبيه بإيطاليا

هبة بريس

كشف الاتحاد المغربي للكرة الطائرة، عن اختفاء 3 من لاعبي منتخبه أقل من 21 سنة بإيطاليا.

وذكر الاتحاد في بلاغ له، أنه “فوجئ الوفد المرافق للمنتخب لأقل من 21 للكرة الطائرة، يوم أمس الأربعاء، تخلف ثلاث من عناصره عن الالتحاق بالطائرة الثانية المتوجهة إلى ساردينيا(غربي إيطاليا)”.

وأضاف “اكتشف الوفد أن العناصر الثلاثة تخلفوا عن المجموعة بعد استغلالهم لحظة البحث عن الأمتعة بصفة شخصية، حيث إنه بعد حصولهم على جوازات سفرهم التي كانت بحوزة رئيس الوفد، استغلت العناصر هذه اللحظة للاختفاء عن الأنظار”.

وأوضح الاتحاد أنه أخبر “سفارة البلاد بروما، وتم تزويدها بكل المعطيات الخاصة باللاعبين الثلاثة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم الاتصال بعائلاتهم لإخبارهم بالمساطر(الإجراءات) التي سلكتها السلطات الإيطالية للقيام بالبحث”.

وتأسف الاتحاد للحادث الذي اعتبرته “يمس بصورة المغرب، والرياضة بصفة عامة”، كما أدانت مثل هذه التصرفات “اللامسوؤلة التي تعتبر غريبة على أسرة الكرة الطائرة منذ تأسيس الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة”.

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