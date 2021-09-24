يهم الطلبة والباحثين.. المكتبة الوطنية تستأنف أنشطتها وخدماتها

هبة بريس

أعلنت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أنها ستستأنف أنشطتها وخدماتها يوم 4 أكتوبر المقبل.

وأوضحت المكتبة الوطنية في بلاغ لها أنها “ستشرع في عملية التسجيل وإعادة التسجيل لعموم الطلبة والباحثين، ابتداء من يوم الجمعة 24 شتنبر الجاري، على أن تستأنف جميع أنشطتها وخدماتها يوم الاثنين 4 أكتوبر المقبل في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية”.

وأهابت المكتبة الوطنية في هذا الصدد بجميع المرتفقين التقيد بالتدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار وتفشي الوباء، وذلك باحترام إلزامية ارتداء الكمامات الواقية داخل فضاءات المكتبة، واحترام التباعد الجسدي وقواعد النظافة.

وكانت إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أعلنت عن تعليق أنشطتها وخدماتها باستثناء خدمة الإيداع القانوني، ابتداء من 4 غشت الماضي، وذلك على إثر تطور الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وفي إطار التدابير الاحترازية الجديدة المتخذة من قبل السلطات العمومية، وحفاظا على سلامة روادها ومرتفقيها.

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