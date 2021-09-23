عصابةض مدججة بالسيوف والحجارة تهاجم ساكنة حي التشارك

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2 تعليقات
عجبا لهده السيدة التي تشتكي و تتكتم عن خروج الاطفال في سن 6 سنوات من المنزل للعب والتسكع في الشوارع مع 10 ليلا.
اش تيدير طفل عمره 6 سنين فالزنقة مع 10 دليل. صراحة اللي ممربيش اصلا مغاديش يربي.
القصاص أو الاعدام واك واك آ الحق عيينا ما نطالبو بالاعدام ولا من آدان صاغية. الحبس ما كيربيش الحبس كيجهل وكيزيد الطين بلة.. والدليل أن هاد المجرمين راهم تحبسو مآت المرات وما بغاوش يترباو. وا نقيو لينا البلاد من الجرثومات و الفيروسات هادو راهم أخطر من كرونا