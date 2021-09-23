الناظور ..محكمة تلغي انتخاب رئيس الجماعة سليمان أزواغ وسعيد الرحموني وياسر التزيتي

2021-09-23 / 11:49 مساءً
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هبة بريس _ وجدة

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الخميس 23 شتنبر الجاري، أحكاما في العديد من الملفات المقدمة التي ترمي إلى إلطعن في عملية انتخاب العديد من الأعضاء بسبب تنقلهم لاحزاب أخرى دون قبول استقالتهم.

حيث أصدرت المحكمة الإدارية في ملف عدد 1497/7107/2021، حكما تحت رقم 2305، للجهة الطاعنة شملال عبد الحكيم عن حزب الاشتراكي الموحد بالدائرة الانتخابية لجماعة الناظور ، يرمي من حيث الشكل، إلى قبول الطعن في مواجهة المطلوب ضدهم، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار سعيد الرحموني، صونية العلالي، رشيد لموى، وعدم قبوله بالنسبة للطاهر مزديم وفي الموضوع، حكمت المحكمة بالغاء انتخاب المطلوب ضدهم بالدائرة الانتخابية لجماعة الناظور مع ما يترتب ذلك قانونا، وتبليغ الحكم تلقائيا للاطرف.

وفي ملف عدد 1498/7107/2021، لصالح الجهة الطاعنة دائما شملال عبد الحكيم، اصدرت المحكمة الإدارية حكما رقم 2306، في الشكل بقبول الطعن في مواجهة المطلوب في الطعن وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية ياسر التزيتي، هشام الفايدة، وعدم قبوله ضد الطعون فيه جمال التركي وفي الموضوع، بإلغاء انتخاب المطلوب ضدهم عن الدائرة الانتخابية لجماعة الناظور، مع ما يترتب على ذلك قانون وتبليغ الحكم تلقائيا للاطراف.

نفس الحكم أصدرته المحكمة الإدارية في الملف عدد 1499/7017/2021، حيث قررت في الحكم رقم 2298 في الشكل بقبول الطعن في الموضوع، بإلغاء انتخاب الطعون ضدهم وكيل لائحة حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية سليمان أزواغ، مالك أزواغ، ميمون بوشيخ عن الدائرة الانتخابية لجماعة الناظور مع ما يترتب ذلك قانونا ورفض الطعن المقدم في مواجهة المطلوب في الطعن عزيز مكنيف.

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