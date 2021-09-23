فجيج .. الجيش المغربي يتدخل لإرجاع عربات الجيش الجزائري داخل ترابها

هبة بريس : وجدة

افادت مصادر محلية، إن فرقة من قوات الجيش الجزائري حلت في سرية عبر عربات الدفع الرباعي التابعة للجيش الجزائري وتموقعت قرب بوعنان بإقليم فجيج بوعرفة ، بمنطقة زلمو قرب الطريق الوطنية رقم 10 داخل التراب المغربي.

واضافت نفس المصادر، بأن عناصر من الجيش الجزائري تمركزت قبالة خندق للقوات المسلحة المغربية في المكان المذكور، قبالة الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين فجيج والراشيدية، مما دفع مدرعات من الجيش المغربي للتحرك دون إطلاق نار ما عجل بهروب عناصر الجيش الجزائري والعودة أدراج سبيلهم.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1