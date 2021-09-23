اطلاق نار بتكساس
صورة من الأرشيف

الولايات المتحدة.. قتيل و12 مصابا بإطلاق للنار في أحد المتاجر

2021-09-23 / 11:14 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قتل شخص وأصيب 12 آخرون برصاص مهاجم فتح النار في متجر بولاية تنيسي الأمريكية، قبل العثور عليه منتحرا حسب التحقيق الأولي.

وقال قائد الشرطة ديل لين إن مطلق النار وجد ميتا في مرآب للسيارات خارج المتجر، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن جثته وجدت في إحدى السيارات

ولم تقدم السلطات بعد تفسيرا للدافع الذي من المحتمل أن يكون وراء الجريمة، بينما أعلن لين أن أفراد الشرطة هرعوا إلى متجر كروغر بضاحية كوليرفيل، وبدؤوا تقديم المساعدة للمصابين،

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