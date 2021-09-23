أرباب القاعات الرياضية يستنجدون بوزير الداخلية لرفع حيف الإغلاق

2021-09-23 / 10:52 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

وجهت النقابة الوطنية لمدربي ومستخدمي وأرباب القاعات الرياضية، رسالة مفتوحة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تطالبه برفع حيف إغلاق القاعات الرياضية.

والتمست الرسالة من وزير الداخلية بالتدخل لإعادة فتح القاعات الرياضية.

وتوقفت الرسالة عند تضرر القطاع من قرار الإغلاق خلال مراحل الحجر الذي أثر بشكل كارثي على مسيريها ومدربيها ومختلف العاملين بها.

ودعت النقابة إلى العمل على رفع هذا الإغلاق على أنفاس القاعات الرياضية خصوصا بعد تحسن الحالة الوبائية بالمغرب.

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