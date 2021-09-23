مفتي ليبيا يدعو للتظاهر وإسقاط البرلمان
هبة بريس _ وكالات
دعا الصادق الغرياني مفتي ليبيا المتواجد في غرب البلاد المواطنين للتظاهر يوم الجمعة لإسقاط البرلمان.
ووصف الغرياني البرلمان “بالساقط شرعا وقانونا وأخلاقا”، مضيفا أنه “تمادى وتوغل في إيذاء الناس وارتكب جرائم في حق الشعب الليبي كان آخرها منع الميزانية عن الشعب”.
وطالب الغرياني اللبيبين بالخروج إلى الميادين رفضا للبرلمان.
جدير بالذكر أن البرلمان الليبي حجب مؤخرا الثقة عن الحكومة واعتبرها حكومة تصريف أعمال.
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تعليق واحد
المرجو منكم تغطية مشكل الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا هناك الالاف من الشباب المغربي يتعرضون لأشكال التعذيب النفسي والجسدي وايضا الابتزاز المادي لعائلاتهم من قبل عصابات منظمة تنشط في الهجرة السرية العديد من الاسر فقدت ابناءها ولم تعد على اتصال فالمرجو منكم تغطية هذا الحدث لانه فعلا أصبح الشباب المغربي معرض للخطر في ليبيا من قبل هذه العصابات