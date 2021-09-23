مفتي ليبيا يدعو للتظاهر وإسقاط البرلمان

هبة بريس _ وكالات

دعا الصادق الغرياني مفتي ليبيا المتواجد في غرب البلاد المواطنين للتظاهر يوم الجمعة لإسقاط البرلمان.

ووصف الغرياني البرلمان “بالساقط شرعا وقانونا وأخلاقا”، مضيفا أنه “تمادى وتوغل في إيذاء الناس وارتكب جرائم في حق الشعب الليبي كان آخرها منع الميزانية عن الشعب”.

وطالب الغرياني اللبيبين بالخروج إلى الميادين رفضا للبرلمان.

جدير بالذكر أن البرلمان الليبي حجب مؤخرا الثقة عن الحكومة واعتبرها حكومة تصريف أعمال.

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