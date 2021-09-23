البنتاغون: نخطط للتخلص من الأسلحة الكيميائية في 2023

2021-09-23 / 9:03 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد البنتاغون أن الولايات المتحدة تعتزم إتمام تخلصها من الأسلحة الكيميائية عام 2023.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون برامج الحماية الكيميائية والبيولوجية براندي فان خلال ندوة عقدتها منظمة غير حكومية مختصة بالرقابة على الأسلحة يوم الخميس: “ما يخص الالتزامات المحددة بموجب التشريعات، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الموعد الأقصى المحدد، وهو الـ31 من ديسمبر 2023”.

وتابعت: “الكونغرس ألزمنا بإتمام الإتلاف بحلول هذا الموعد، ولكن في الحقيقة نحن نعمل على إتمام العملية بحلول سبتمبر (2023) وفقا لما تحدده اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.

وأكدت أنه “من الضروري بالنسبة لأمننا الوطني أن نلتزم بالمواعيد القصوى”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة “تواصل تحقيق التقدم” في إتلاف ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، وتسعى لإتمامه “بأسرع ما يمكن” و”بالصورة الأكثر أمانا”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قامت بإتلاف 97% من ترسانتها الكيميائية حتى الآن.

يذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية دخلت حيز التنفيذ عام 1997، وتنص على ضرورة إتلاف كامل ترسانات الأسلحة الكيميائية في غضون 10 سنوات، لكن الولايات المتحدة أجلت إتمام إتلاف ترسانتها عدة مرات.

المصدر: تاس

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