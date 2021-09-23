درك القصر الصغير يطيح بشبكة متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية

هبة بريس _ طنجة

تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالقصر الصغير ، من تفكيك شبكة اجرامية تنشط بالمحور السككي الرابط بين ملوسة وميناء طنجة المتوسط، متخصصة في سرقة الأسلاك الكهربائية النحاسية.

وبحسب المعطيات المتحصل عليها فقد جرى تفكيك الشبكة الاجرامية المكونة من ثلاثة أشخاص وسائق سيارة ،بعد عملية تخريب همت مقطع سككي رابط بين منطقة ملوسة والميناء المتوسطي حيث تم ضبط كميات كبيرو من الأسلاك النحاسية بحوزة أفراد العصابة الذين ينحدر بعضهم من دول افريقيا جنوب الصحراء ويقيمون بطريقة غير شرعية بالمنطقة .

وقد تم الاهتداء الى هوية احد المتورطين الذي كان يعمد الى شراء المسروقات من الاسلاك النحاسية حيث تم توقيفه الى جانب افراد الشبكة الاجرامية ووضهم تحت تدبير الحراسة النظرية .

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