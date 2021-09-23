جريمة تهز الجالية…شاب بإيطاليا يجهز على أمه بطريقة بشعة

عبد اللطيف الباز - هبة بريس

استيقظت الجالية المغربية بمدينة كريمونا شمال إيطاليا صباح اليوم، على وقع جريمة قتل بشعة بطلها شاب مغربي مدمن على تناول المخدرات أجهز على والدته بطريقة بشعة،بعد أن وجه لها طعنات بالسلاح الأبيض على مستوى الرقبة ووجه لها طعنات على مستوى الصدر والبطن والرئة.

وأوردت مصادر متطابقة، أن الشاب في عقده الثالث، يدعى ” ي ا “أقدم على قتل والدته الخمسينية التي تدعى قيد حياتها ” ف م ” بعد أن رفضت منحه مبلغا ماليا، مضيفة أنه كان يعاني من اختلالات عقلية.

وحلت عناصر الحماية المدنية والسلطة المحلية ورجال الشرطة بعين المكان فور علمها بالحادث.

وحسب ذات المصادر تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف المدعي العام ، لتحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة الشنعاء ،وقد تم إيداع جثة الأم القتيلة بمركز الطب الشرعي لتخضع للتشريح الطبي، فيما لا تزال المصالح الأمنية بإيطاليا تبحث عن الإبن القاتل لإلقاء القبض عليه، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية

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