امزازي يدخل على خط المنصوري
سعيد امزازي

التربية الوطنية.. لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص التفرغات النقابية

2021-09-23 / 7:40 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص التفرغات النقابية، موضحة أن تدبيرها يتم بكل شفافية ووضوح.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها أنها “إلى حدود الساعة، لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص، وأن تدبير التفرغات يتم بكل شفافية ووضوح في احترام تام للإجراءات المنظمة لها”.

وفندت الوزارة في بلاغها “كل ما ورد من ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة

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تعليق واحد

  1. هو نوع من انواع الريع
    كيف لمناضل ان يتفرغ من مهمة التدريس
    هذا نفاق بحد ذاته
    انتم يا من تدعون انكم اطارات نقابية اول من يجب ان يكون مجدا في عمله.

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