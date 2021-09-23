التربية الوطنية.. لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص التفرغات النقابية

هبة بريس _ الرباط

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص التفرغات النقابية، موضحة أن تدبيرها يتم بكل شفافية ووضوح.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها أنها “إلى حدود الساعة، لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص، وأن تدبير التفرغات يتم بكل شفافية ووضوح في احترام تام للإجراءات المنظمة لها”.

وفندت الوزارة في بلاغها “كل ما ورد من ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة

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