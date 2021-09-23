دخان محمل بغاز الكبريت “السام” سيجتاح سواحل أكادير غدا الجمعة

2021-09-23 / 7:26 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب بحسب ما أظهرت صور جرى التقاطها بواسطة القمر الاصطناعي الأوروبي “كوبرنيكوس”، المعتمد لمراقبة الأرض -أظهرت- أن دخانا كثيفا سيزحف جزء كبير نحو السواحل الأطلسية الوسطى والجنوبية انطلاقا من جزر “الكناري” التي شهدت إحداها نشاط بركان نائم منذ الأحد الماضي .

إلى ذلك، فقد أظهرت عمليات الرصد، أن بركان “لابالما” انبعثت منه كميات كبيرة جدا من غاز “ثاني أوكسيد الكبريت”، تصاعدت بشكل لافت في الغلاف الجوي، حيث من المنتظر أن تغطي بشكل شبه تام سواحل أكادير وسوس ماسة .

كما أظهرت صور القمر الصناعي التي التقطت أمس الأربعاء، أن عدد من مدن واقاليم سوس ماسة والجنوبية عموما، ستشهد يوم غد الجمعة، تسجيل مستويات قياسية من الدخان الكثيف، مما يستدعي من المواطنين وضع ” الكمامة ” من أجل عدم إستنشاق غاز الكبريت

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