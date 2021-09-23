نقابة تحذر من استمرار نفس الذهنية في تدبير قطاع التعليم
هبة بريس _ الرباط
دعت النقابة الوطنية للتعليم إلى حوار جاد ومسؤول للخروج من الوضع المأزوم الذي يعيشه القطاع، داعية إلى التعبئة والاستعداد لخوض النضال دفاعا عن الملفات المطلبية العالقة للشغيلة التعليمية ودفاعا عن المدرسة العمومية.
واصدرت النقابة بلاغا تحذر من خلاله استمرار نفس الذهنية في تدبير القطاع بمنطق الاحتكار والاستفراد وإلغاء وجود الحركة النقابية، سيزيد من تأزيم المنظومة التعليمية.
ونبهت النقابة إلى ارتجال وارتباك الوزارة بسبب تدبيرها الانفرادي، حيث أصدرت عددا من المذكرات قبل أن تتراجع عنها، وهو ما اعتبرته مؤشرا سلبيا على دخول مدرسي سيعيد إنتاج نفس السيناريوهات المرشحة للمزيد من تأزيم المنظومة التعليمية.
وحملت النقابة التعليمية المسؤولية لكل الجهات المعنية إزاء عواقب الاستفراد بالقرارات والإجراءات، في ظل تغييب النقابات التعليمية قبل اتخاذ القرارات.
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14 تعليقات
نريد الإصلاح والتغير في هذآ القطاع ماكفايا من مذكراتكم لارتجالية فهي مؤشر سلبي على الدخول المدرسي……
لاتنسوا الموعد للدخول المدرسي يا وزارة التربية والتعليم؟؟؟؟لقد يئسنا من وعودكم الكاذبة فنفسية التلميذ اصبحت متدهورة بسببكم.
تعطون وعود وتخالفونها ..نريد التغير فانتم تكثرون من القرارات بدون فائدة وبسببكم تدهور التعليم في المغرب…..
يا سيد وزير التربية والتعليم حافظ على هذا القطاع الحيوي بفضله تكونت أجيال المستقبل الجديد ومن بينهم أنت…..
اكبر السيناريوهات في مجال التعليم هو التاجيل والتاخير. مثل المد والجزر.ههههههههههههههههه
ننادي بصوت وأحد كأباء وامهات نطالب وزارة التربية والتعليم بأسرع وقت ممكن في الدخول المدرسي الحضوري ولكم جزيل الشكر….
الحمدلله على تراجعكم في انسحاب مادة التربية الإسلامية من الامتحانات في نهاية السنة ونتمنى التوفيق والنجاح في هذا الموسم الدراسي الجديد..
التغير في التعليم ظهرت جودته وبالاخص العطلة الطويلة التي دامت أربعة أشهر.والله اعلم اين ستصل………..
أين هي جمعيات الآباء و الأمهات للتدخل في هذا الموضوع؟؟؟؟؟؟؟
نريد تغير وزير التربية والتعليم لأنه ببساطة ماذا غير في هذا القطاع ماعادا أنه دمره بمعنى الكلمة…
اين هي الحكومة الجديدة لمنع هذه المهزلة في هذآ القطاع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حاولوا على جيوب الطبقة الكادحة والفقيرة . لأن الدخول المدرسي يكلف مصاريف كثيرة وبالاخص من لديهم أبناء كثر ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
نريد المزيد من التفوق في هذا الموسم الدراسي الجديد ولكن بمساهمة الوزارة التربية والتعليم.حتى نحقق احلام التلميذ….
نريد الرجوع الى مدرستنا اننا اشتقنا الى النشيد الوطني (مانبتا الاحرار مانبتا الانوار والى آخره)ومالك محفوظة (مدرستي الحلوة …مدرستي الحلوة …فيها تربينا… فيها تعليمنا …. وإلى آخره..). وانتهى الكلام.