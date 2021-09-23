نقابة تحذر من استمرار نفس الذهنية في تدبير قطاع التعليم

هبة بريس _ الرباط

دعت النقابة الوطنية للتعليم إلى حوار جاد ومسؤول للخروج من الوضع المأزوم الذي يعيشه القطاع، داعية إلى التعبئة والاستعداد لخوض النضال دفاعا عن الملفات المطلبية العالقة للشغيلة التعليمية ودفاعا عن المدرسة العمومية.

واصدرت النقابة بلاغا تحذر من خلاله استمرار نفس الذهنية في تدبير القطاع بمنطق الاحتكار والاستفراد وإلغاء وجود الحركة النقابية، سيزيد من تأزيم المنظومة التعليمية.

ونبهت النقابة إلى ارتجال وارتباك الوزارة بسبب تدبيرها الانفرادي، حيث أصدرت عددا من المذكرات قبل أن تتراجع عنها، وهو ما اعتبرته مؤشرا سلبيا على دخول مدرسي سيعيد إنتاج نفس السيناريوهات المرشحة للمزيد من تأزيم المنظومة التعليمية.

وحملت النقابة التعليمية المسؤولية لكل الجهات المعنية إزاء عواقب الاستفراد بالقرارات والإجراءات، في ظل تغييب النقابات التعليمية قبل اتخاذ القرارات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0