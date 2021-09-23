هبة بريس _ الرباط

احتج أساتذة التعاقد اليوم الخميس أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تزامنا مع عرض زملائهم على القضاء، على خلفية مشاركتهم في الإنزال الوطني الذي دعت له تنسيقيتهم في شهر أبريل الماضي.

وكالعادة ؛ جرى تطويق وقفة الأساتذة، ودفع المحتجين بعيدا عن بوابة المحكمة، ما اضطر الأساتذة إلى استكمال وقفتهم في إحدى الأزقة المجاورة للمحكمة.

وطالب الأساتذة المحتجون بوقف متابعة زملائهم، معتبرين أن محاكمتهم “الصورية” هدفها التضييق على نضال الأساتذة.

وارتباطا بذلك، أرجأت ابتدائية الرباط جلسة الأساتذة المتعاقدين المنتمين للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى غاية 11 من الشهر القادم.

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