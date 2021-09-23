تسجيل 1583 إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1583 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 925.507 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 36 وفاة ليصل العدد إلى 14.076.

كما تم التأكد من 2538 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 893.272.

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