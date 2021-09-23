الصورةتعبيرية

تسجيل 1583 إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-23 / 4:41 مساءً
5
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1583 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 925.507 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 36 وفاة ليصل العدد إلى 14.076.

كما تم التأكد من 2538 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 893.272.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of منظمات غير حكومية تدين إفلات جلادي “البوليساريو” من العقاب

منظمات غير حكومية تدين إفلات جلادي “البوليساريو” من العقاب

2021-09-23 / 9:52 مساءً
Photo of قطاع الكهرباء والماء في إتجاه ” الخوصصة” والملف الاجتماعي للعمال لازال معلق

قطاع الكهرباء والماء في إتجاه ” الخوصصة” والملف الاجتماعي…

2021-09-23 / 9:35 مساءً
Photo of مجموعة الصداقة البرلمانية سويسرا-إفريقيا تبرز النموذج المغربي في مجال التنمية المستدامة

مجموعة الصداقة البرلمانية سويسرا-إفريقيا تبرز النموذج المغربي في مجال…

2021-09-23 / 9:21 مساءً
Photo of دخان محمل بغاز الكبريت “السام” سيجتاح سواحل أكادير غدا الجمعة

دخان محمل بغاز الكبريت “السام” سيجتاح سواحل أكادير غدا…

2021-09-23 / 7:26 مساءً
Photo of

(بدون عنوان)

2021-09-23 / 6:34 مساءً
Photo of إختفاء “جهاز لاسلكي” يستنفر أمن الرباط

إختفاء “جهاز لاسلكي” يستنفر أمن الرباط

2021-09-23 / 4:58 مساءً
Photo of أكادير : قضية ” المرأة الحديدية” تعرف منعطفا صعبا بعد إحتجاج دفاعها على إختفاء ” وثائق”

أكادير : قضية ” المرأة الحديدية” تعرف منعطفا صعبا…

2021-09-23 / 3:54 مساءً
Photo of باحثون يعثرون على أقدم مجوهرات بمغارة بيزمون بالصويرة

باحثون يعثرون على أقدم مجوهرات بمغارة بيزمون بالصويرة

2021-09-23 / 3:45 مساءً
Photo of العيون : المحامون يحتجون ببذلاتهم المهنية ويقاطعون جلسات المحاكم

العيون : المحامون يحتجون ببذلاتهم المهنية ويقاطعون جلسات المحاكم

2021-09-23 / 3:23 مساءً
Photo of تحسن الوضعية الوبائية يدفع المغاربة إلى تجديد مطالبهم بتخفيف الإجراءات

تحسن الوضعية الوبائية يدفع المغاربة إلى تجديد مطالبهم بتخفيف…

2021-09-23 / 2:35 مساءً

‫5 تعليقات

  2. مسرحيات كوفيد 19 كورونا لم تنتهي بعد فالمواطن مل من تلاعبكم بالارقام مرة إنخفاض ومرة ارتفاع الاصابات والوفيات فالى أي حد سيصلون بهذه الأفعال اللاخلاقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق