تسجيل 1583 إصابة و36 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1583 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 925.507 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 36 وفاة ليصل العدد إلى 14.076.
كما تم التأكد من 2538 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 893.272.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6
0
5 تعليقات
لقد انتهى الكلام في هذآ الموضوع لماذا تكررونه مرة أخرى لقد يئسنا من هذا الفيروس الذى لانهاية له…
مسرحيات كوفيد 19 كورونا لم تنتهي بعد فالمواطن مل من تلاعبكم بالارقام مرة إنخفاض ومرة ارتفاع الاصابات والوفيات فالى أي حد سيصلون بهذه الأفعال اللاخلاقية.
المواطن له أمل كبير في الرجوع الى الحياة العادية .كما كنا في الأول….
الرجوع ثم الرجوع ثم الرجوع الى الحياة الطبيعية وهذا ما نتمناه.من سيادتكم
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا يارب…