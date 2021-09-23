صورة تعبيرية

واقعة تهز مصر.. طفل يقلد “الرسوم المتحركة” ويذبح شقيقه

2021-09-23 / 4:25 مساءً
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هبة بريس - وكالات

جريمة مروعة هزت منطقة فيصل بالجيزة جنوبي القاهرة، حيث قتل طفل شقيقه الأصغر بطريقة مروعة بسبب خلاف نشب بينهما أثناء لعبهما، وما زاد هذه القصة مأساوية، هو أن الطفل قال إنه كان “يقلد فيلم كارتون”.

وحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز عربية” من موقع الحادث، فقد بدأت الأحداث عندما ذهبت الأم إلى منزل جارتها لقضاء بعض الاحتياجات، تاركة طفليها البالغين من العمر 6 أعوام، و4 أعوام.

الطفل الأكبر ويدعى مارفن استشاط غضبا بعد خلاف نشب بينه وبين شقيقه الأصغر جاستين، أثناء اللعب، مما جعل الأكبر يمسك سكينا كان ملقى أمامه على الطاولة، وسدد لشقيقه الضحية طعنة نافذة، ليلقى مصرعه في الحال إثر إصابته بجرح ذبحي في منطقة الرقبة، بحسب الطب الشرعي.

وبحسب شهود عيان، فعندما عادت الأم إلى المنزل فوجئت بنجلها الأصغر ملقى على الأرض والدماء تسيل منه، وبجواره شقيقه الأكبر مارفن يبكي على فقدانه.

وبسؤال الأم لطفلها الأكبر عما حدث، أخبرها أنه من فعل ذلك، لكنه اعتقد أن شقيقه لن يحدث له شيء وسينهض مرة ثانية مثل ما يحدث في أفلام الكارتون.

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