مغارة بيزمون

باحثون يعثرون على أقدم مجوهرات بمغارة بيزمون بالصويرة

2021-09-23 / 3:45 مساءً
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هبة بريس

اكتشف علماء الآثار أقدم قطعة مجوهرات في العالم، ويقولون إن الخرزات التي يبلغ عمرها 150 ألف عام ربما استُخدمت كأقراط أو على عقد.
واكتُشفت مجموعة مكونة من 33 خرزة صدف بين عامي 2014 و2018 عند مدخل كهف بزمون، على بعد حوالي 10 أميال من الصويرة، وهي مدينة تقع على الساحل الأطلسي للمغرب.

ويعود تاريخ الخرزات إلى ما بين 142000 و150000 سنة، وعثر عليها فريق، بما في ذلك علماء الأنثروبولوجيا، من جامعة أريزونا في توكسون.

وقال المعد الرئيسي، ستيفن إل كون، إن هذا هو أقدم دليل معروف على شكل من أشكال التواصل البشري غير اللفظي ويلمح إلى أصل مهاراتنا المعرفية.

ويشير هذا إلى أن السلوك البشري في قول أشياء عن نفسه من خلال المجوهرات وغيرها من الزخارف، بدأ قبل ذلك بكثير مما كان يُعتقد سابقا.

ويقول كون وزملاؤه إن الخرزات هي أقدم دليل معروف على شكل واسع الانتشار من التواصل البشري غير اللفظي.

وصنعت الخرزات المكتشفة من أصداف الحلزون البحري، ويبلغ طول كل منها حوالي نصف بوصة.

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‫7 تعليقات

  2. هناك من يكتشف عظام البشر وكذا إكتشاف أقدم 💀 جمجمة الانسان القديم ولكن لماذا لا تقومون بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي هذآ هو الاكتشاف الصحيح هههههههه

  3. هناك اكتشافات كثيرة مثل النفط والغاز وبالاخص في الجهة الشرقية ولكن المغرب لا يتوفر على مؤهلات واجهزة يستطيع الانسان الاكتشاف بها.

  4. المغرب يتوفر على ثروة ثمينة في باطن الارض ولكن المؤسف الشديد ليس لدينا كفاءات علمية ممتازة لتقوم بهذه المهارات …..

  5. توجد مغارات بكثرة في المغرب ولكن اهملنها ولم نعطي لها أهمية مثلا مغارة فريواطو في مدينة تازة .فلها جمالية سبحان من صورها… تتمنى من الباحثين والمختصين في هذا المجال ان يقوموا باكتشاف ما بداخلها

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