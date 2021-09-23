جزائريون لتبون: “هل أغاضتك طائرات المغرب التي تمر فوقنا وهي محملة بلقاحات كورونا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدر رئيس الجارة الشرقية للمملكة عشية أمس قرارا يقضي بإغلاق المجال الجوي الجزائري في وجه الطائرات المغربية، سواءا العسكرية أو المدنية، و ذلك بسبب ما اعتبره بيان قصر الرئاسة ب”تواصل الاستفزازات المغربية”.

هذا القرار أو التبرير إن صح التعبير أثار موجة من السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس من الطرف المغربي و حسب بل حتى داخل الجزائر، حيث انقلب السحر على الساحر و تحول القرار لدافع هاجم من خلاله عدد من نشطاء الجزائر الأحرار مسؤولي بلدهم.

و في هذا الصدد، قال أحد النشطاء الجزائريين: “عن أي استفزاز يتحدث تبون و من معه، أعتقد أن أكثر ما يستفز هو التقدم و الإنجازات التي يشهدها جارنا الغربي بينما نحن نعيش الوهم و نتراجع سنوات للخلف و نبحث عن مقصلة نعلق عليها الفشل و الخيبات”.

و أضاف آخر: “واش راك تقول يا سعادة رايس، الاستفزاز الحقيقي هو أن تمر من سمائنا عشرات الطائرات المغربية المحملة بلقاحات كورونا في بلد وصلت فيه نسبة التلقيح 20 مليون مواطن و حنا مازال ما وصلنا لمليون ملقح بالجرعتين بسبب أزمة شراء اللقاحات”.

و كتب آخر:”ييدو أن تبون أغاضته طائرات المروك لي تنقل الفاكسان من الصين و الهند و بلجيكا و أمريكا و عدد من دول العالم، و هو قاعد يتفرج و يحرر في البلاغات و البيانات”.

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