جزائريون لتبون: “هل أغاضتك طائرات المغرب التي تمر فوقنا وهي محملة بلقاحات كورونا”
أصدر رئيس الجارة الشرقية للمملكة عشية أمس قرارا يقضي بإغلاق المجال الجوي الجزائري في وجه الطائرات المغربية، سواءا العسكرية أو المدنية، و ذلك بسبب ما اعتبره بيان قصر الرئاسة ب”تواصل الاستفزازات المغربية”.
هذا القرار أو التبرير إن صح التعبير أثار موجة من السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس من الطرف المغربي و حسب بل حتى داخل الجزائر، حيث انقلب السحر على الساحر و تحول القرار لدافع هاجم من خلاله عدد من نشطاء الجزائر الأحرار مسؤولي بلدهم.
و في هذا الصدد، قال أحد النشطاء الجزائريين: “عن أي استفزاز يتحدث تبون و من معه، أعتقد أن أكثر ما يستفز هو التقدم و الإنجازات التي يشهدها جارنا الغربي بينما نحن نعيش الوهم و نتراجع سنوات للخلف و نبحث عن مقصلة نعلق عليها الفشل و الخيبات”.
و أضاف آخر: “واش راك تقول يا سعادة رايس، الاستفزاز الحقيقي هو أن تمر من سمائنا عشرات الطائرات المغربية المحملة بلقاحات كورونا في بلد وصلت فيه نسبة التلقيح 20 مليون مواطن و حنا مازال ما وصلنا لمليون ملقح بالجرعتين بسبب أزمة شراء اللقاحات”.
و كتب آخر:”ييدو أن تبون أغاضته طائرات المروك لي تنقل الفاكسان من الصين و الهند و بلجيكا و أمريكا و عدد من دول العالم، و هو قاعد يتفرج و يحرر في البلاغات و البيانات”.
4 تعليقات
السماء سماء الله تعالى نمر من اي مكان نريد.
يجب تجاهل قراراتهم عدم الأحداث عنها واعتبارها بلا حدت وغير دي قيمة
اغلاق المجال الجوي الجزائري لن يشكل اي مشكل على الطائرات المغربية، فالمجال الجوي الدولي من جنة البحر الابيض المتوسط كافية لعبور طائراتنا بكل سهولة وسلاسة
Dieu Patrie Roi