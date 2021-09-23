أكادير : المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين يندد بأخبار زائفة مست مصداقيته

2021-09-23 / 11:56 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

ندد المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين بجهة سوس ماسة، ما أعتبره نشر مواقع إلكترونية لأخبار إعتبرها ” زائفة ” مست مصداقية خبراءه بالجهة بحسب بلاغ تتوفر ” هبة بريس ” على نسخ منه .

وكانت بعض المنابر الإعلامية الالكترونية، قد نشرت مقالات بتاريخ 15 و 16 شتنبر الجاري، تفيد إفتحاص ملفات لخبراء قضائيين من طرف رئاسة المحكمة التجارية، وهو الخبر الذي دفع بالمجلس الجهوي للخبراء المحاسبين سوس ماسة والجنوب، بعقد لقاء مع رئيس المحكمة التجارية بأكادير الاثنين 20 شتنبر قصد تدارس مضمون المقال والتأكد من مدى صحته فيما يخص الخبراء المحاسبين.

وقال بيان صادر عن “هيئة الخبراء المحاسبين بسوس ماسة والجنوب” على أنه خلال هذا اللقاء، أكد رئيس المحكمة التجاريةن أنه لم يقم بأي افتحاص لملفات الخبراء القضائيين كما جاء بالمقالين.

وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس المحكمة التجارية أشاد بالمجهودات المهنية التي يقوم بها الخبراء المحاسبين من خلال المهام المنوطة لهم من طرف المحكمة و لاسيما في إطار صعوبة المقاولة بحيث تم إنقاذ العديد من المؤسسات السياحية من الإفلاس واستعادة عافيتها.

ويضيف المصدر ذاته، على أنه بعد البحث الذي قام به المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين سوس ماسة والجنوب تبين أنه لا توجد أي متابعة قضائية ضد أي خبير محاسب بخصوص الإقامات السياحية المفتوحة في مواجهتها مساطر صعوبة المقاولة.

كما أن المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين سوس ماسة والجنوب يندد بالأخبار الزائفة التي تمس سمعة الهيئة وأعضائها.

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