أضرار بالمنازل والممتلكات.. ساكنة شفشاون تحصي خسائرها بسبب الأمطار الغزيرة

2021-09-23 / 11:12 صباحًا
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هبة بريس

تسببت الأمطار الغزيرة التي عرفها اقليم شفشاون، يوم أمس الأربعاء، في تسجيل خسائر مادية مهمة.

وحسب مصدر محلي، فقد أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها جماعات تغسة وسيدي يحيى أعراب واجنان النيش و أعرقوب وتارغة، إلى ارتفاع منسوب المياه ببعض الأودية، وغرق عدد من المنازل والمحلات وكذا السيارات .

وأضاف ذات المصدر، أن السيول أدت إلى انقطاع الطريق الرابطة بين الجبهة وتطوان، لافتة أن عددا من السيارات علقت بالجهتين ما تسبب في توقف حركة السير بالمنطقة.

هذا وعرفت مدينتي تطوان وشفشاون أمس الأربعاء، تساقطات مطرية مهمة، وصلت الى 8 ملمترات وفق نشرة الارصاد الجوية.

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