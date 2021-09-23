بعد اصطفافه بالمعارضة.. الPPS: سنقارب المرحلة الراهنة بوطنية ومسؤولية

هبة بريس - الرباط

واصل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، تتبع وتحليل نتائج مختلف أصناف الانتخابات، الجماعية والإقليمية والتشريعية. كما تناول بالنقاش ما تفرزه هذه الاستحقاقاتُ على الصعيد الترابي من رئاساتٍ وهياكل للتسيير.

وتأسيساً على مداولاته، أكد المكتبُ السياسي في بلاغ له، على أنَّ حزب التقدم والاشتراكية سَيقارِبُ المرحلة الراهنة، كما فَعَلَ دائماً، بوطنيةٍ ومسؤولية، وبسعيٍ متواصل نحو خدمة المصلحة العليا للوطن والشعب انطلاقاً من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، المسؤولة والبَنَّاءة، وذلك على أساس تعميقِ تحليلِ الوضعية الراهنة، على ضوء كافة معطياتها وباستحضار جميع أبعادها، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب يوم 16 أكتوبر المُقبل.

وأكد المكتب السياسي على ضرورة مواصلة تعبئة صفوف الحزب خلال المحطة الجارية المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وهياكل تسييرها، بهدف تكريس مكانة الحزب وتعزيز حضوره في مختلف المؤسسات المنتخبة.

كما دعا كافة مناضلات ومناضلي الحزب، ومنتخباته ومنتخبيه، إلى تكثيف الجهود والرفع من مستوى الاستعداد والتعبئة، لخوض غمار انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، بكامل القوة، في أفق تحقيق نتائج إيجابية برسم هذا الاستحقاق الهام.

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