بيدرو سانشيز: ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة بالمغرب.. وسنعيد علاقاتنا بطريقة أكثر صلابة

هبة بريس

أكد رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، على عمل حكومته على استئناف العلاقات بشكل أكثر قوة مع المغرب.

وقال سانشيز، في حديثه بمؤتمر صحافي في نيويورك، عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال76، أمس الأربعاء في رده على سؤال بخصوص العلاقة مع المغرب، “ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة”

وشدد على أن هناك فرصة لإعادة العلاقات الطيبة مع المغرب، والقيام بذلك بطريقة أكثر صلابة ومع أسس جديدة. وفق قوله

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0