أمريكا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من “فايزر” للمسنين والمعرضين للخطر
أجازت الولايات المتّحدة الأمريكية، إعطاء جرعة ثالثة من لقاح “فايزر” المضادّ لفيروس كورونا “كوفيد-19” للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر، ولأولئك “المعرّضين للخطر”.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في بيان صادر عنها الأربعاء.
وقالت الإدارة في بيانها إنّه “يمكن إعطاء هذه الجرعة المعزّزة للأشخاص الذين ينتمون لهاتين الفئتين بعد مرور ستّة أشهر على تلقّيهم الجرعة الثانية”.
وأضافت أنّ أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 65 عاماً يمكن إعطاؤهم الجرعة الثالثة إذا كان هناك “خطر مرتفع” بأن يصابوا بأحد الأعراض الحادّة للمرض، أو إذا كان “تعرّضهم المتكرّر” للفيروس يجعلهم عرضة “لخطر مرتفع بحدوث مضاعفات خطيرة” متعلّقة بالمرض.
وبلغ العدد الإجمالي لوفيات كورونا بالبلاد، حتى فجر الخميس، 699 ألفًا و732 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 43 مليونًا، و401 ألفًا و525 إصابة.
9 تعليقات
لماذا اختاروا الفيئة العمرية التي تتجاوز سنها مافوق 65 سنة اعطاؤهم الجرعة التالثة..؟؟؟
هل المغرب يفكر في الجرعة التالثة ههههههههههه.
وما فائدة الجرعتين ؟؟ حتى تقوم امريكا بالجرعة الثالتة !!!!!!
على هذا أنهم لازالوا لم يصلوا الى اللقاح لحد من وباء كوفيد 19 كورونا وسنبقى على هذا الحال (الجرعة التالثة والرابعة والخامسة ووووووووو)
اللهم ارفع عنا هذآ الوباء حتى لانصل الى الجرعة التالثة ما كفايا الجرعتين . واشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا يارب.
هناك بعض الدول مازالت لاتملك لقاحات كافية لمواطنيها . وكيف الآن تتحدثون عن الجرعة التالثة ههههههههههه
أسئلة تراودنا ..هل الجرعة التالثة موافقة عليها من طرف اللجنة العلمية؟؟وما فائدتها؟؟؟وهل لها فعالية مثل الجرعتين السابقين؟؟؟؟؟؟نريد الأجوبة لهذه الأسئلة لوزارة الصحة!!!!..
لاندري الى أي حد سيصلون بهذه للقاحات ولماذا تم إختيار الفئات العمرية فوق الستين عاما هههههههههههه
لازالوا يسارعون صنع القرار في إدارة الغذاء والدواء للقاحات كوفيد 19 والأن يقومون على الجرعة التالثة لهذه المجموعة من الأشخاص التي تتعدى سنهم ما فوق60.