أمريكا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من “فايزر” للمسنين والمعرضين للخطر

هبة بريس - وكالات

أجازت الولايات المتّحدة الأمريكية، إعطاء جرعة ثالثة من لقاح “فايزر” المضادّ لفيروس كورونا “كوفيد-19” للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر، ولأولئك “المعرّضين للخطر”.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في بيان صادر عنها الأربعاء.

وقالت الإدارة في بيانها إنّه “يمكن إعطاء هذه الجرعة المعزّزة للأشخاص الذين ينتمون لهاتين الفئتين بعد مرور ستّة أشهر على تلقّيهم الجرعة الثانية”.

وأضافت أنّ أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 65 عاماً يمكن إعطاؤهم الجرعة الثالثة إذا كان هناك “خطر مرتفع” بأن يصابوا بأحد الأعراض الحادّة للمرض، أو إذا كان “تعرّضهم المتكرّر” للفيروس يجعلهم عرضة “لخطر مرتفع بحدوث مضاعفات خطيرة” متعلّقة بالمرض.

وبلغ العدد الإجمالي لوفيات كورونا بالبلاد، حتى فجر الخميس، 699 ألفًا و732 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 43 مليونًا، و401 ألفًا و525 إصابة.

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