المجلس يحصر قائمة مترشحي انتخاب ممثلي القضاة

2021-09-22 / 10:33 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن حصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده أمس الثلاثاء وطبقا للمادة 31 في القانون التنظيمي المتعلق به، “تم حصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، في خمسين مترشح ومترشحة” ، 18 منهم إناث.

وأضاف أن هؤلاء المترشحات والمترشحين موزعين عن هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، ويتعلق الأمر بـ 19 مرشحا (14 ذكور و5 إناث)، وتمثل نسبة الإناث 26.31 في المائة، و عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة وهم 31 مرشحا (18 ذكور و13 إناث)، حيث تمثل نسبة الإناث 41.93 في المائة.

وأشار المجلس إلى أنه سيعمل على نشر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات بعد مرور فترة الطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة 30 من القانون التنظيمي أعلاه.

وذكر بأن الفترة المحددة للمترشحين للتعريف بأنفسهم قد حددت ما بين 05 و22 أكتوبر2021.

كما ينهي المجلس أنه قد اختتم في نفس اليوم (الثلاثاء 21 شتنبر2021) دورة يناير2021، على أنه سيفتتح الدورة الثانية برسم هذه السنة يوم الثلاثاء 28 شتنبر2021 (دورة شتنبر2021)

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تعليق واحد

  1. نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب نطالب بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا بكل من الراشدية وتنغير وزاكورة وورزازات اعتقل مواطنين بقضايا مفبركة ومحاضر مزورة زج بهم في السجن ضلما وعانو ومازالو يعانون وعوض محاسبته عين مستشارا بمراكش ومؤخرا أحيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين بدءابه

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