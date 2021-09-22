إسرائيل تهنئ الملك محمد السادس بحصوله على جائزة “جان جوريس للسلام

هبة بريس _ الرباط

هنأت إسرائيل، اليوم الأربعاء الملك محمد السادس، بمناسبة حصوله على جائزة “جان جوريس للسلام”.

وقال حساب “إسرائيل بالعربية” على تويتر التابع للخارجية الإسرائيلية: “نهنئ ونبارك للشعب المغربي “منح جائزة جان جوريس للسلام لعام 2021 لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، تقديرا لدوره الكبير في نشر قيم السلم والسلام داخل المغرب وخارجه”، مختتمة تغريدتها بالقول “إسرائيل والمغرب خاوه خاوه”، وتعني اخوة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات (غير حكومي)، إنه أطلق جائزة سنوية لتكريم الشخصيات الدولية التي ساهمت في نشر السلام وقيم التسامح وقبول الآخر تحت اسم “جائزة جان جوريس للسلام”، وهو مفكر فرنسي اغتيل في باريس عام 1914 لرفضه خوض الحرب العالمية الأولى.

وأوضح المركز في بيان على موقعه الإلكتروني، إن لجنة التحكيم اجتمعت أمس لاختيار الفائز بالجائزة من بين 761 ترشيحا، وقررت بالإجماع منحها لملك المغرب “تقديرا لدوره الكبير في نشر قيم السلم والسلام داخل المغرب وخارجه”.

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