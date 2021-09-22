الملك محمد السادس

إسرائيل تهنئ الملك محمد السادس بحصوله على جائزة “جان جوريس للسلام

2021-09-22 / 10:09 مساءً
3
هبة بريس _ الرباط

هنأت إسرائيل، اليوم الأربعاء الملك محمد السادس، بمناسبة حصوله على جائزة “جان جوريس للسلام”.

وقال حساب “إسرائيل بالعربية” على تويتر التابع للخارجية الإسرائيلية: “نهنئ ونبارك للشعب المغربي “منح جائزة جان جوريس للسلام لعام 2021 لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، تقديرا لدوره الكبير في نشر قيم السلم والسلام داخل المغرب وخارجه”، مختتمة تغريدتها بالقول “إسرائيل والمغرب خاوه خاوه”، وتعني اخوة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات (غير حكومي)، إنه أطلق جائزة سنوية لتكريم الشخصيات الدولية التي ساهمت في نشر السلام وقيم التسامح وقبول الآخر تحت اسم “جائزة جان جوريس للسلام”، وهو مفكر فرنسي اغتيل في باريس عام 1914 لرفضه خوض الحرب العالمية الأولى.

وأوضح المركز في بيان على موقعه الإلكتروني، إن لجنة التحكيم اجتمعت أمس لاختيار الفائز بالجائزة من بين 761 ترشيحا، وقررت بالإجماع منحها لملك المغرب “تقديرا لدوره الكبير في نشر قيم السلم والسلام داخل المغرب وخارجه”.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of ”الرسالة“ ببنسليمان تدين المقامرة والمتاجرة بفقر وبؤس المواطنين

”الرسالة“ ببنسليمان تدين المقامرة والمتاجرة بفقر وبؤس المواطنين

2021-09-22 / 6:00 مساءً
Photo of “البام” يعيش أزمة “بروفايلات” لتقلد حقائب وزارية

“البام” يعيش أزمة “بروفايلات” لتقلد حقائب وزارية

2021-09-22 / 5:36 مساءً
Photo of تمرين مشترك في الإغاثة والإنقاذ بين الجيشين المغربي و الأمريكي

تمرين مشترك في الإغاثة والإنقاذ بين الجيشين المغربي و…

2021-09-22 / 5:02 مساءً
Photo of جنازة مهيبة للراحل عبد الوهاب بلفقيه بكلميم

جنازة مهيبة للراحل عبد الوهاب بلفقيه بكلميم

2021-09-22 / 4:24 مساءً
Photo of لشكر يقطر الشمع على وهبي بعد مأساة وفاة القيادي ” بلفقيه”

لشكر يقطر الشمع على وهبي بعد مأساة وفاة القيادي…

2021-09-22 / 2:59 مساءً
Photo of بالأسماء.. لائحة مجلس جهة الدار البيضاء سطات المنتخبة

بالأسماء.. لائحة مجلس جهة الدار البيضاء سطات المنتخبة

2021-09-22 / 2:12 مساءً
Photo of منح الملك محمد السادس جائزة ”جون جوريس للسلام”

منح الملك محمد السادس جائزة ”جون جوريس للسلام”

2021-09-22 / 2:07 مساءً
Photo of توقعات بإستوزار القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح في حكومة أخنوش

توقعات بإستوزار القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح في حكومة…

2021-09-22 / 1:53 مساءً
Photo of وهبي يغازل أخنوش و يشكره على التنازلات لبناء مجالس منتخبة قوية

وهبي يغازل أخنوش و يشكره على التنازلات لبناء مجالس…

2021-09-22 / 1:44 مساءً
Photo of البامي ” أومولود” رئيسا لمجلس عمالة إنزكان

البامي ” أومولود” رئيسا لمجلس عمالة إنزكان

2021-09-22 / 1:27 مساءً

‫3 تعليقات

  2. هذا التتويج هو جواب واضح العسكر في الجزاءر.
    المغرب لا ترعبه الإجراءات العسكرية الجزائرية.لان المغرب بقيادة ملكه العضيم في القمة.
    نقول لهم انكم لا تستحقون الرد فانبحوا كالكلاب الشاردة.
    عاشت الإخوة بين الشعبين المغربي والجزاءري

  3. اتقدم الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله باصدق التهاني واطيب المتمنيات بحصوله على هذه الجاىزة التقديرية الدولية السنوية
    المخصصة لاحسن شخصية تهتم
    وتحرص على توطيد قيم السلم و الامن والتعايش بين مختلف الشعوب والديانات والثقافات انها لمفخرة كبيرة للشعب المغربي قاطبة بهذا التتويج الفخري والتقديري الذي حظي به ملكنا محمد السادس في هذا المجال الانساني اطال الله في عمره عاش المغرب عاش الملك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق