النيابة العامة تفتح تحقيقا حول شبهة “شراء” مُنتخبِين جماعيين بمرتيل

2021-09-22 / 9:32 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

فتحت رئاسة النيابة العامة بالرباط، تحقيقا في شكاية تتعلق بمحاولة رشوة 5 مرشحين بمرتيل لفائدة أحد وكلاء اللوائح المحلية بالمدينة مقابل 300 مليون سنتيم

وسحل مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن النيابة العامة بالرباط تفاعلت بشكل إيجابي مع الشكاية بخصوص هذه الادعاءات، معتبرا أن هذه الادعاءات “تسيء لمصداقية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة”.

ويرى مرصد الشمال أن مثل هذه الوقائع “تعمق أكثر الإحباط الاجتماعي، وانتشار الفساد السياسي، وشبهات حول علاقة تبييض الأموال واستغلال النفوذ بالمجال السياسي الذي يجب أن يظل بعيدا عن هذه الشبهات

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