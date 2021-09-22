محاولة تسميم الرئيس التونسي

الرئيس التونسي يعلن رسميا صلاحياته الجديدة

2021-09-22 / 8:53 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أصدر رئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية.

وأفادت إذاعة موزاييك إف إم، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأمر الرئاسي الجديد للرئيس قيس سعيد يتعلق بالتدابير الاستثنائية، والذي يتضمن في بابه الثالث التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

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