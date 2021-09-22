المغرب يفوز على فنزويلا ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للفوتسال

هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة القدم داخل القاعة عقب فوزه على فنزويلا بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، لحساب لقاءات دور الثمن.

المنتخب الوطني تقدم أول عبر سفيان المسرار في الدقيقة 2، وأدرك اللاعب فيامونتي التعادل لفنزويلا في الدقيقة 7، ووقع بعدها سفيان المسرار الهدف الثاني للمرب في الدقيقة 9، لتنتهي الجولة الأولى على إيقاع تقدم مغربي بهدفين لواحد.

في الشوط الثاني، عزز اللاعب سفيان المسرار تقدم العناصر الوطنية في الدقيقة 31، وقلص بعدها اللاعب فرانسيا الفارق لفنزويلا في الدقيقة 34.

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