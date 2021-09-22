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لائحة الرؤساء الجدد لمجالس الجهات ال12 بالمملكة

2021-09-22 / 7:08 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

في ما يلي لائحة الرؤساء الجدد لمجالس الجهات ال12 للمملكة، والتي تهيمن عليها الأحزاب السياسية الثلاثة الأولى التي تصدرت نتائج اقتراع الثامن من شتنبر، وهي، على التوالي، التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال:

– مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة: عمر مورو (التجمع الوطني للأحرار)

– مجلس جهة درعة-تافيلالت: اهرو أبرو (التجمع الوطني للأحرار)

– مجلس جهة كلميم – وادنون: امباركة بوعيدة (التجمع الوطني للأحرار)

– مجلس جهة سوس – ماسة: كريم أشنكلي (التجمع الوطني للأحرار)

– مجلس جهة الرباط- سلا -القنيطرة: رشيد العبدي (حزب الأصالة والمعاصرة)

– مجلس جهة مراكش- آسف: سمير كودار (حزب الأصالة والمعاصرة)

– مجلس جهة الشرق: عبد النبي بعوي (حزب الأصالة والمعاصرة)

-مجلس جهة بني ملال-خينفرة: عادل بركات (حزب الأصالة والمعاصرة)

– مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب: الخطاط ينجا (حزب الاستقلال)

– مجلس العيون – الساقية الحمراء: سيدي حمدي ولد الرشيد (حزب الاستقلال)

– مجلس جهة الدارالبيضاء- سطات: عبد اللطيف معزوز عن (حزب الاستقلال)

– مجلس جهة فاس ـ مكناس: عبد الواحد الأنصاري (حزب الاستقلال

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‫4 تعليقات

  3. نطالب الحكومة الجديدة بالتغير والاصلاح والرجوع الى حياتنا الطبيعية هذه هي متطلبات الشعب المغربي وليس في تشكيلة جديدة وإنما من نستنع منه وليس من يأخذ منا

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