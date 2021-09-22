وجدة .. توطين شركة APTIV المتخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات ب3500 فرصة شغل

2021-09-22 / 4:44 مساءً
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هبة بريس - وجدة

ترأس صباح اليوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، معاذ الجامعي والي جهة الشرق مرفوقا بعبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق و محمد صبري المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بمدينة وجدة اجتماعا مهما بحضور رئيس المجلس التنفيذي لشركة MEDZ والمدير العام لشركة APTIV حيث تم التوقيع على اتفاقية توطين هذه الأخيرة بالمنطقة الحرة لمدينة وجدة.

وحسب بلاغ توصل به موقع هبة بريس بنسخة منه، فهذا المصنع الجديد التابع لشركة APTIV والذي يعكس الثقة الكبيرة للمشغلين الاقتصاديين في مؤهلات جهة الشرق، سوف يمتد على مساحة 8 هكتارات ويروم خلق 3500 فرصة عمل مباشرة بمبلغ استثماري اجمالي يناهز394 مليون درهم.

وسيستفيد هذا المشروع، الذي سيعزز القدرة التنافسية لقطاع السيارات بالمغرب، من امتيازات مهمة يخولها له تموقعه بالمنطقة الحرة لمدينة وجدة، كما أنه من المقرر أن تبدأ أشغال بناء هذا المصنع المستقبلي لشركة APTIV اعتبارًا من يناير 2022 لكي يصبح جاهزا في غضون شهر يونيو 2022.

وبالموازاة مع ذلك ومن أجل تلبية احتياجات شركة APTIV فيما يخص الرأسمال البشري، سيتم قريباً إطلاق عملية توظيف واسعة بالتعاون مع جامعة محمد الاول والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة الشرق.

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‫4 تعليقات

  3. نلاحظ أن في الأيام السابقة كانت الأرقام للاصابات والوفيات منخفضة بالنسبة للامس واليوم .ياترى ماذا حصل بين عشية وضحاها….

  4. مثل هذه المبادرات القيمة تثلج صدورنا حيث ستفتح فرصا كبيرة لتشغيل الشباب المؤهل والقضاء على البطالة وتحسين الاوضاع الاجتماعية للعديد من الاسر من جراء ذلك كما سنخفف من اعداد الاسر الفقيرة ماعلينا الا ان نبارك ونتمنى التوفيق لكل الاخوة المسؤولين على اخراج هذا الورش الصناعي الكبير الى الوجود لانه سيعطي دفعة كبيرة للمناطق الشرقية بالمملكة شكرا للجميع

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