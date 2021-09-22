تسجيل 1702 إصابة و31 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1702 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 923.924 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 31 وفاة ليصل العدد إلى 14.040.

كما تم التأكد من 2451 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 890.734.

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