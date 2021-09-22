تسجيل 1702 إصابة و31 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1702 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 923.924 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 31 وفاة ليصل العدد إلى 14.040.
كما تم التأكد من 2451 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 890.734.
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11 تعليقات
اللهم ارفع عنا هذه الاكاذيب وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
لابد علينا متابعة الحلقات من كوفيد 19 كورونا . وللأسف الشديد سيعيدون الحلقات من البداية .نحن نريد الجديد.هههههههه.
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك أنت السميع العليم.
الأمر بدأ يحير الجميع بعدما المغرب تراجع الى الخط البرتوقالي فلما هذآ التناقد.
نريد الرجوع الى الحياة العادية لقد تدمرنا مافيه الكفاية.
المغرب والحمدلله تسيطر على الوضع الراهن وذالك بالنسبة المشرفة لعملية التلقيح حيث احتل الرتبة الثالثة من التطعيم للقاح كورونا.وهذا دليل قاطع على رجوعنا إلى الحياة الطبيعية.
ماكفايا من هذه البروطوكولات لكوفيد 19 كورونا انتم تعرفون جيدا الاسباب المسببه الارتفاع الساروخي الذي ظهر اليوم فلماذا هذا التلاعب في الأرقام والوهمية….
نقول ان لله وان اليه راجعون للوزراة الصحة واللجنة العلمية على اكاذيبهم التي لآ نهاية لها.
اللهم ارحم جميع الموتى واشفي مرضانا وارفع عنا هذآ الوباء والبلاء .واهدي وزارتنا من هذا التلاعب لقد حطموا نفسيتنا .
كورونا لازالت انتبهوا ويجب عليكم الحيطة والحذر من انتشار العدوى بينكم ولطفك ورحمتك يآرب آمين
نحن نريد التغير وليس التغير في الأرقام المكررة يوميا.ههههههههه