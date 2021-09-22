جنازة مهيبة للراحل عبد الوهاب بلفقيه بكلميم

هبة بريس - كلميم

في موكب جنائزي مهيب، وري جثمان الراحل عبد الوهاب بلفقيه، زوال يومه الأربعاء بمسقط رأسه بجماعة ايت عبلا باقليم سيدي افني.

وبحضور عدد من القادة الحزبيين والمسؤولين وأبناء المنطقة، ووسط استنفار أمني كبير، أديت صلاة الجنازة على الراحل بالمسجد الأعظم بمدينة كلميم.

هذا ويشار الى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم للرأي العام، أعلن أن هذه النيابة العامة أشعرت من قبل مصالح الشرطة القضائية المختصة صبيحة يومه الثلاثاء 21 شتنبر 2021 بنقل المسمى قيد حياته عبد الوهاب بلفقيه على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى بمدينة كلميم متأثراً بجراحه جراء آثار طلقة نارية بمنزله، حيث خضع على إثر ذلك لعملية جراحية، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة.

وأنه بناء على ذلك أمرت هذه النيابة العامة بإجراء بحث قضائي معمق للوقوف على ظروف وأسباب هذه الواقعة، مع إجراء تشريح طبي على جثة الهالك.

وقد أسفرت التحريات الأولية للبحث، بعدما انتقلت مصالح الشرطة القضائية لمنزل المعني بالأمر، حيث تم إجراء معاينات بإحدى الغرف تم العثور فيها على بندقية الصيد المستعملة في إطلاق النار وكذا بقع الدم، مما يفيد اشتباه إقدام الهالك على الانتحار عن طريق استعمال البندقية المذكورة التي تم حجزها قصد إجراء خبرة تقنية عليها.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5