لقاح كورونا
لقاح ضد كورونا

عفيف: التلقيح المزدوج ضد الأنفلوانزا وكوفيد-19 لا يشكل أي خطر

2021-09-22 / 3:45 مساءً
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هبة بريس

أكد رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد، مولاي سعيد عفيف، أن الجمع بين لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح المضاد لكوفيد-19 لا يشكل أي خطر مع ضرورة احترام فترة فاصلة بين الجرعتين تبلغ ثلاثة أسابيع.

وأوضح السيد عفيف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أنه على غرار السنة الماضية ، ينبغي للأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة وبصفة خاصة السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وكذا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، أن يحموا أنفسهم من الأنفلونزا الموسمية عن طريق التلقيح.

وفي هذا الصدد، أشار السيد عفيف، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة ، أن حالات الإصابة بالأنفلونزا انخفضت في عام 2020، وذلك بفضل زيادة الوعي والتدابير الاحترازية، بما في ذلك التباعد، وانتظام غسل اليدين بالمعقمات الكحولية.

وفي نشرتها اليومية لنتائج (كوفيد-19) ليوم أمس ، أعلنت وزارة الصحة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 21 مليون و411 ألف و909 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 17 مليون و764 ألف و370 شخصا.

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