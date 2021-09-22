ادريس لشكر

لشكر يقطر الشمع على وهبي بعد مأساة وفاة القيادي ” بلفقيه”

2021-09-22 / 2:59 مساءً
9
ع اللطيف بركة : هبة بريس

في أول خروج إعلامي ” إدريس لشكر” الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي بعد فاجعة وفاة القيادي الاتحادي السابق ” عبد الوهاب بلفقيه ” بعد تعرضه لطلق ناري في الساعات الاولى من صباح أمس الثلاثاء بداخل منزله بمنطقة أيت عبلا بإقليم سيدي افني .

الواقعة أخرجت الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي والذي أعلن خروجه للمعارضة بالبرلمان، كاشفا في ندوة صحفية أنه ” كان في تواصل دائم مع المرحوم عبد الوهاب بلفقيه، الذي أسر له عما يتعرص له من تهديد وترهيب”.

وأكد لشكر، خلال ندوة صباح اليوم الاربعاء 22 شتنبر الجاري بالعاصمة الرباط ، أن الفقيد بلفقيه قبل انطلاق فترة الترشيحات استأنف نشاطه داخل الاتحاد الاشتراكي.

وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن آخر مكالمة جمعته بالراحل قال له فيها “سنلتقي.. وغادي تعرف لماذا غيرت الاتحاد الاشتراكي”، مشيرا إلى أنه ذكر الراحل بملفه المعروض أمام القضاء غير أن الراحل أكد له ” هداك الملف سيتم طيه نهائيا”.

وفي السياق ذاته حمل لشكر المسؤولية الأخلاقية بخصوص النهاية المأساوية للراحل بلفقيه لحزب “البام”، قائلا: ” وأن تصل الوعود إلى الترهيب وإلى هذا المستوى هذا شيء لابد أن يجعلني أتحدث هنا عن المسؤولية الأخلاقية فيما يتعلق بما وقع لبلفقيه”.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of “البام” يعيش أزمة “بروفايلات” لتقلد حقائب وزارية

“البام” يعيش أزمة “بروفايلات” لتقلد حقائب وزارية

2021-09-22 / 5:36 مساءً
Photo of تمرين مشترك في الإغاثة والإنقاذ بين الجيشين المغربي و الأمريكي

تمرين مشترك في الإغاثة والإنقاذ بين الجيشين المغربي و…

2021-09-22 / 5:02 مساءً
Photo of جنازة مهيبة للراحل عبد الوهاب بلفقيه بكلميم

جنازة مهيبة للراحل عبد الوهاب بلفقيه بكلميم

2021-09-22 / 4:24 مساءً
Photo of بالأسماء.. لائحة مجلس جهة الدار البيضاء سطات المنتخبة

بالأسماء.. لائحة مجلس جهة الدار البيضاء سطات المنتخبة

2021-09-22 / 2:12 مساءً
Photo of منح الملك محمد السادس جائزة ”جون جوريس للسلام”

منح الملك محمد السادس جائزة ”جون جوريس للسلام”

2021-09-22 / 2:07 مساءً
Photo of توقعات بإستوزار القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح في حكومة أخنوش

توقعات بإستوزار القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح في حكومة…

2021-09-22 / 1:53 مساءً
Photo of وهبي يغازل أخنوش و يشكره على التنازلات لبناء مجالس منتخبة قوية

وهبي يغازل أخنوش و يشكره على التنازلات لبناء مجالس…

2021-09-22 / 1:44 مساءً
Photo of البامي ” أومولود” رئيسا لمجلس عمالة إنزكان

البامي ” أومولود” رئيسا لمجلس عمالة إنزكان

2021-09-22 / 1:27 مساءً
Photo of لشكر: سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية ثالثة

لشكر: سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية…

2021-09-22 / 1:08 مساءً
Photo of وهبي: “ستشتغل الحكومة على مساعدة المغاربة لبناء مستقبل أفضل”

وهبي: “ستشتغل الحكومة على مساعدة المغاربة لبناء مستقبل أفضل”

2021-09-22 / 12:47 مساءً

‫9 تعليقات

  1. ماوقع لبنفقيه كانت مؤامرة مدبرة ومخططة لها.وهذه هي نتيجة الانتخابات التي تؤدي الى ارتكاب مثل هذه الافعال اللاخلاقية ..

  4. لشكر يبدو له ان الواقعة هي من اخرجت الكاتب الأول من حزب الإتحاد الاشتراكي وبدأ الامور تتخلط له.انه مسكين مصدوم من هذه الفاجعة.هههههههه

  7. ياسيد وهبي انت شخص غير مرغوب فيه ولا يشرفنا أن تضع يدك في الحكومة الجديدة ولا في المعارضة فيجب على الأحزاب السياسية ان تحذف هذآ الشخص قبل ان يموت الوردة ويذبلها وينقطع الماء لسقيها كما وقع للاحزاب السياسية الأخرى..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق