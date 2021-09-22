والدة رونالدو: ابن كريستيانو أفضل منه وأتمنى رؤيته بهذا النادي

2021-09-22 / 2:34 مساءً
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هبة بريس - وكالات

صرحت دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي عن حلمها الأخير قبل نهاية مسيرة نجلها في عالم كرة القدم كلاعب.

وقالت أفيرو خلال تصريحاتها في بودكاست “ADN de Leao”:”رونالدو يجب أن يعود إلى سبورتينغ لشبونة (البرتغالي)، أتمنى رؤيته هنا مرة أخرى”.

وتابعت:”هو يحب مشاهدة مباريات الفريق وقلت له بالفعل:يا بني أريد أن أراك تعود إلى لشبونة قبل أن أموت، قال لي سنرى ما سيحدث”.

وأوضحت لم يحدث ذلك من خلاله رونالدو، فسيكون من خلال ابنه جونيور الذي أطلقت عليه لقب “كريستيانيو”.

وأكملت والدة النجم البرتغالي:” “كريستيانيو” ابنه الصغير، يلعب بشكل أفضل منه في نفس المرحلة العمرية، رونالدو لم يكن لديه أي مدرب في مرحلة الطفولة، ولكنه الآن هو معلم ابنه”.

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