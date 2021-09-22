وهبي يغازل أخنوش و يشكره على التنازلات لبناء مجالس منتخبة قوية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استغل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة ندوة الإعلان عن الأغلبية الحكومية لمغازلة عزيز أخنوش رئيس الحكومة الجديد الذي عينه الملك بعد تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية الأخيرة.

و خاطب وهبي أخنوش قائلا : “لي ثقة فيكم وأنا مرتاح على ما اتفقنا عليه من خطوط كبيرة والتي ستظهر مستقبلا في البرنامج الحكومي وفي ميثاق الأغلبية الذي سنعمل على تنفيذه بشكل مشترك”.

و أضاف زعيم الجرار: “أثق في قدرة رئيس الحكومة المعين على اختيار وزراء و مسؤولين في المستوى مما سيضمن تشكيل حكومة منسجمة وتتعامل بمسؤولية مشتركة وتتواجه مع الملفات ولا تؤخرها وتبني للمغاربة آمالا مستقبلية لأن خلق الأمل للشعوب يعطي فرصة بمستقبل أفضل”.

و نوه وهبي بتنازلات زعيم الأحرار ، حيث شكر أخنوش على تقديمه الكثير من التنازلات من أجل بناء مؤسسات ترابية قوية و منسجمة بعد الحوار الذي جرى بين الأحزاب الثلاثة لتشكيل المجالس المنتخبة.

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