لشكر: سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية ثالثة

هبة بريس - الرباط

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، عدم ترشحه لولاية جديدة لقيادة الحزب.

وقال لشكر في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الأربعاء، بمقر الحزب بالرباط : “سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية ثالثة”.

وأضاف زعيم “الاتحاديين” أن الحزب يتوفر على طاقات كبيرة”، مسترسلا بالقول “سأبقى في الاتحاد إلى أن يشيعني أعضاء الحزب للقبر”.

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