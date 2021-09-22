لشكر: سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية ثالثة
هبة بريس - الرباط
أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، عدم ترشحه لولاية جديدة لقيادة الحزب.
وقال لشكر في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الأربعاء، بمقر الحزب بالرباط : “سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية ثالثة”.
وأضاف زعيم “الاتحاديين” أن الحزب يتوفر على طاقات كبيرة”، مسترسلا بالقول “سأبقى في الاتحاد إلى أن يشيعني أعضاء الحزب للقبر”.
ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0
7
21 تعليقات
اجتمع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي و قرر المشاركة في الحكومة، و اشترط لشكر على أخنوش حقيبتين في الحكومة المقبلة، وزارة السياحة و الجولان لبنته و وزارة تخراج العينين له