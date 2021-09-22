ادريس لشكر

لشكر: سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية ثالثة

2021-09-22 / 1:08 مساءً
19
هبة بريس - الرباط

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، عدم ترشحه لولاية جديدة لقيادة الحزب.

وقال لشكر في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الأربعاء، بمقر الحزب بالرباط : “سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية ثالثة”.

وأضاف زعيم “الاتحاديين” أن الحزب يتوفر على طاقات كبيرة”، مسترسلا بالقول “سأبقى في الاتحاد إلى أن يشيعني أعضاء الحزب للقبر”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of “البام” يعيش أزمة “بروفايلات” لتقلد حقائب وزارية

“البام” يعيش أزمة “بروفايلات” لتقلد حقائب وزارية

2021-09-22 / 5:36 مساءً
Photo of تمرين مشترك في الإغاثة والإنقاذ بين الجيشين المغربي و الأمريكي

تمرين مشترك في الإغاثة والإنقاذ بين الجيشين المغربي و…

2021-09-22 / 5:02 مساءً
Photo of جنازة مهيبة للراحل عبد الوهاب بلفقيه بكلميم

جنازة مهيبة للراحل عبد الوهاب بلفقيه بكلميم

2021-09-22 / 4:24 مساءً
Photo of لشكر يقطر الشمع على وهبي بعد مأساة وفاة القيادي ” بلفقيه”

لشكر يقطر الشمع على وهبي بعد مأساة وفاة القيادي…

2021-09-22 / 2:59 مساءً
Photo of بالأسماء.. لائحة مجلس جهة الدار البيضاء سطات المنتخبة

بالأسماء.. لائحة مجلس جهة الدار البيضاء سطات المنتخبة

2021-09-22 / 2:12 مساءً
Photo of منح الملك محمد السادس جائزة ”جون جوريس للسلام”

منح الملك محمد السادس جائزة ”جون جوريس للسلام”

2021-09-22 / 2:07 مساءً
Photo of توقعات بإستوزار القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح في حكومة أخنوش

توقعات بإستوزار القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح في حكومة…

2021-09-22 / 1:53 مساءً
Photo of وهبي يغازل أخنوش و يشكره على التنازلات لبناء مجالس منتخبة قوية

وهبي يغازل أخنوش و يشكره على التنازلات لبناء مجالس…

2021-09-22 / 1:44 مساءً
Photo of البامي ” أومولود” رئيسا لمجلس عمالة إنزكان

البامي ” أومولود” رئيسا لمجلس عمالة إنزكان

2021-09-22 / 1:27 مساءً
Photo of وهبي: “ستشتغل الحكومة على مساعدة المغاربة لبناء مستقبل أفضل”

وهبي: “ستشتغل الحكومة على مساعدة المغاربة لبناء مستقبل أفضل”

2021-09-22 / 12:47 مساءً

‫19 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق