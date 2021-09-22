لشكر: سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية ثالثة
هبة بريس - الرباط
أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، عدم ترشحه لولاية جديدة لقيادة الحزب.
وقال لشكر في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الأربعاء، بمقر الحزب بالرباط : “سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية ثالثة”.
وأضاف زعيم “الاتحاديين” أن الحزب يتوفر على طاقات كبيرة”، مسترسلا بالقول “سأبقى في الاتحاد إلى أن يشيعني أعضاء الحزب للقبر”.
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19 تعليقات
المؤنمر المقبل يجب ان يكون لكل الاتحاديين خصوصا الغاضبين.
إوا لهلا يزيد أكثر
ربما لست في المستوى المطلوب ولهذا لم يتم اختيارك ههههههههه
بصراحة لم اتوقع هذا سيحصل للسيد لشكر..
مثلكم لايعرفون معنى السياسة .اتركوا السياسية لم يفهمها…..
لو اختاركم السيد اخنوش في التشكيلة الجديدة السياسية لكانت الطامة الكبرى.
اظهر ذالك أمام الإعلام حتى لايبين هزيمته . هههههههههههه
الحمدلله ظهر الحق وزهق الباطل وكل واحد في مكانه المناسب…….. أصلا هذآ الشخص لا يعرف الديمقراطية….
انت ستمسح من الخريطة السياسية المقبلة وانت تعرف السبب…..ولاداعي للابتزاز وترك المهام لمن يستحقه
إنها دكتاتورية فقط ولا يمكنه الإنضمام إلى أي حزب .انت أصلا ممسوح من الذاكرة….
حيسبي الله ونعم الوكيل فيكم الم تشبعوا.
هل انكسرت اللعبة السياسية والأن تريد اصلاحها. ولكن الشئ الذي انكسر لن يعود.
انكم تتسابقون وتتنافسون وتقاتلون بعضكم البعض كما وقع للسيد عبد الوهاب بلفقيه .وكل هذآ من أجل مصالحكم فقط.
قولوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله صدق الله.ولكن هذآ الشخص لم يطبق كلام الله . حسبي الله ونعم الوكيل فيه
إنه طامع في الحكومة الجديدة فقط ماكفايا بروطوكولات….
إن السيد اخنوش رجل سياسي عقلاني يعرف التصرف والمعاملة مع من يستحقها فاستحي وانصرف وتكن لك كرامة.
نحن نريد التغير في الوجوه السياسية المقبلة. مثل هؤلاء الأشخاص لايشرفنا بهم لأنهم اشباح.ههههههههههه
كثر الكلام. وخير الكلام ما قل ودل .والفاهم يفهم…
إن هذه الفلسفة لاتهمنا اكثر ما يهمنا تغير العقليات السياسية.ويجب عليك الانسحاب وترك المهام للشباب الطموح.