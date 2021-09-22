ع اللطيف بركة - هبة بريس

آخر رسائل السياسي الراحل ” بلفقيه” تشير تعرضه الغدر ويكشف حجم أموال رصدت بالجهة

وسط مسلسل التكهنات بعد الثلاثاء الأسود الذي خيم على منطقة أيت باعمران بسيدي إفني، بعد وفاة السياسي الراحل ” عبد الوهاب بلفقيه” بعد تعرضه لطلق ناري بواسطة بندقية صيد، وصدور بلاغ للنيابة العامة تشير فيه الى شبهة ” إنتحار” وما اعقبها من ردود فعل غاضبة من نشطاء فايسبوكيبن ومقربين كذلك من الراحل، مطالبين تحديد المسؤوليات في وفاة البامي بلفقيه.

في أعقاب هذا الجدل، تداول نشطاء فايسبوكيبن بإقليم سيدي افني، آخر شريط فيديو للراحل ” بلفقيه” كشف من خلاله مجموعة من الارقام متعلقة بقرض يستعد مجلس جهة كلميم واد نون، اللجوء اليه من أجل مشاريع بالجهة.

وكشفت رسالة ” بلفقيه” أن مدير المصالح والمشاريع بالجهة، كان قد قدم عرضا أمام أعضاء الجهة في الولاية السابقة، اعتبره الراحل انه يضم أرقام خطيرة، تستدعي من الجهات المركزية بعث لجنة تقصي الحقائق، من ضمنها الإشارة إلى تخصيص 10 مليارات سنتيم لإعادة تهيئة مقر جهة كلميم واد نون، مؤكدا الراحل انه لاداعي لذلك، إعتبارا أن قاعة الجهة لوحدها قد تمت تهيئتها بمبلغ مليار ونصف ولا داعي لتهيئة أخرى.

كشف كذلك في آخر شريط فيديو له قبل وفاته، أن مدير المشاريع قدم عرض بخصوص تسيير المشاريع ب 50 مليار سنتيم، وحوالي 30 مليار لتنفيذ المشاريع، و 10 مليار سنتيم من أجل الدراسات وهو ما يصل في مجموعه الى مبلغ 100 مليار سنتيم.

والى جانب ما كشف عنه ” بلفقيه” الذي كان قيد حياته يشغل مهمة محاسب سابق لمجلس المستشارين

ورئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بنفس المجلس، في رسالة إعتزاله العمل السياسي، هو تعرضه الغدر من طرف جهات لم يسميها، وكان توعد بالاعلان عنها في وقت سابق، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى جراء مضاعفات الطلق الناري الذي أصيب بها.

ولعل الراحل قد دخل معركة حامية الوطيس مع رفاقه او مع خصومه، وقد إختلطت الاوراق، خصوصا بعد ظهور لائحة الاعضاء المدعمين لرئيس الجهة الجديد، من ضمنهم أسماء قدم لها ” بلفقيه” عدة خدمات ومساعدات .

وهناك مقربين من الراحل، قد لزموا الصمت بعد إعلان وفاته، وهو ما يطرح السؤال، هل هؤلاء يخفون حقائق أخرى، وباتوا خائفين من جهة معينة، أم أن هؤلاء قد شاركوا في عملية ” الغدر” الذي تعرض لها السياسي بلفقيه؟؟؟ يبدو أن الاسابيع او الاشهر او السنوات القادمة قد تميط اللثام عن حقائق لم تظهر للعلن اليوم بعد إنتهاء مرحلة صعبة عاشها بلفقيه الذي كان في صراع ل 18 سنة بعدما كان رئيسا لبلدية سيدي افني.

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