نزار بركة

نزار بركة: “الحكومة الجديدة ستعيد للمغاربة الثقة في المؤسسات”

2021-09-22 / 12:36 مساءً
3
هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن اليوم، رسميا، عزيز أخنوش بصفته كرئيس للحكومة الجديدة عن تشكيلة الأغلبية الحكومية و التي ستتضمن إلى جانب حزبه التجمع الوطني للأحرار، كل من حزبي الأصالة و المعاصرة و الاستقلال.

و في هذا الصدد، أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أن حزبه يتقاطع و مكونات الأغلبية المعلن عنها في نقاط مشتركة عديدة، مؤكدا أن التركيز منصب الآن على إعداد حكومة قوية و منسجمة.

و أضاف زعيم حزب الميزان بأن هذا التحالف ستنبثق عنه حكومة قوية ومنسجمة يطبع أداءها التجانس والنجاعة والرؤية المستقبلية و الإرادة القوية للتغيير.

و شدد بركة على أن التنسيق الجاري بين الأحزاب الثلاثة ، الأحرار و الاستقلال و البام، في انتخابات الأجهزة المسيرة للجهات و الجماعات والمقاطعات و العموديات يخدم هذا التوجه و سيكون دافعا لتنزيل مضامين البرنامح الحكومي محليا و إقليميا و جهويا.

و أوضح نزار بركة أن تشكيل الحكومة الجديدة لحظة فارقة ومناسبة للتفاعل الإيجابي مع تطلعات و انتظارت المواطنات و المواطنين واستعادة الثقة في المؤسسات وبناء المستقبل انطلاقا من توجهات النموذج التنموي الجديد.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of “البام” يعيش أزمة “بروفايلات” لتقلد حقائب وزارية

“البام” يعيش أزمة “بروفايلات” لتقلد حقائب وزارية

2021-09-22 / 5:36 مساءً
Photo of تمرين مشترك في الإغاثة والإنقاذ بين الجيشين المغربي و الأمريكي

تمرين مشترك في الإغاثة والإنقاذ بين الجيشين المغربي و…

2021-09-22 / 5:02 مساءً
Photo of جنازة مهيبة للراحل عبد الوهاب بلفقيه بكلميم

جنازة مهيبة للراحل عبد الوهاب بلفقيه بكلميم

2021-09-22 / 4:24 مساءً
Photo of لشكر يقطر الشمع على وهبي بعد مأساة وفاة القيادي ” بلفقيه”

لشكر يقطر الشمع على وهبي بعد مأساة وفاة القيادي…

2021-09-22 / 2:59 مساءً
Photo of بالأسماء.. لائحة مجلس جهة الدار البيضاء سطات المنتخبة

بالأسماء.. لائحة مجلس جهة الدار البيضاء سطات المنتخبة

2021-09-22 / 2:12 مساءً
Photo of منح الملك محمد السادس جائزة ”جون جوريس للسلام”

منح الملك محمد السادس جائزة ”جون جوريس للسلام”

2021-09-22 / 2:07 مساءً
Photo of توقعات بإستوزار القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح في حكومة أخنوش

توقعات بإستوزار القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح في حكومة…

2021-09-22 / 1:53 مساءً
Photo of وهبي يغازل أخنوش و يشكره على التنازلات لبناء مجالس منتخبة قوية

وهبي يغازل أخنوش و يشكره على التنازلات لبناء مجالس…

2021-09-22 / 1:44 مساءً
Photo of البامي ” أومولود” رئيسا لمجلس عمالة إنزكان

البامي ” أومولود” رئيسا لمجلس عمالة إنزكان

2021-09-22 / 1:27 مساءً
Photo of لشكر: سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية ثالثة

لشكر: سأحترم القانون و لن أترشح لقيادة الحزب لولاية…

2021-09-22 / 1:08 مساءً

‫3 تعليقات

  1. اللهم من يريد بهذا الوطن خيرا فأعنه ووفقه ومن يرد أن يختلس ويمكر فاكفنا شره واجعل كيده في نحره يا رب العالمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق