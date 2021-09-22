نزار بركة: “الحكومة الجديدة ستعيد للمغاربة الثقة في المؤسسات”
أعلن اليوم، رسميا، عزيز أخنوش بصفته كرئيس للحكومة الجديدة عن تشكيلة الأغلبية الحكومية و التي ستتضمن إلى جانب حزبه التجمع الوطني للأحرار، كل من حزبي الأصالة و المعاصرة و الاستقلال.
و في هذا الصدد، أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أن حزبه يتقاطع و مكونات الأغلبية المعلن عنها في نقاط مشتركة عديدة، مؤكدا أن التركيز منصب الآن على إعداد حكومة قوية و منسجمة.
و أضاف زعيم حزب الميزان بأن هذا التحالف ستنبثق عنه حكومة قوية ومنسجمة يطبع أداءها التجانس والنجاعة والرؤية المستقبلية و الإرادة القوية للتغيير.
و شدد بركة على أن التنسيق الجاري بين الأحزاب الثلاثة ، الأحرار و الاستقلال و البام، في انتخابات الأجهزة المسيرة للجهات و الجماعات والمقاطعات و العموديات يخدم هذا التوجه و سيكون دافعا لتنزيل مضامين البرنامح الحكومي محليا و إقليميا و جهويا.
و أوضح نزار بركة أن تشكيل الحكومة الجديدة لحظة فارقة ومناسبة للتفاعل الإيجابي مع تطلعات و انتظارت المواطنات و المواطنين واستعادة الثقة في المؤسسات وبناء المستقبل انطلاقا من توجهات النموذج التنموي الجديد.
3 تعليقات
اللهم من يريد بهذا الوطن خيرا فأعنه ووفقه ومن يرد أن يختلس ويمكر فاكفنا شره واجعل كيده في نحره يا رب العالمين
من الخيمة خرج مايل
اللهم بارك وزد في دلك