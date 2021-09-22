نزار بركة

نزار بركة: “الحكومة الجديدة ستعيد للمغاربة الثقة في المؤسسات”

2021-09-22 / 12:36 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن اليوم، رسميا، عزيز أخنوش بصفته كرئيس للحكومة الجديدة عن تشكيلة الأغلبية الحكومية و التي ستتضمن إلى جانب حزبه التجمع الوطني للأحرار، كل من حزبي الأصالة و المعاصرة و الاستقلال.

و في هذا الصدد، أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أن حزبه يتقاطع و مكونات الأغلبية المعلن عنها في نقاط مشتركة عديدة، مؤكدا أن التركيز منصب الآن على إعداد حكومة قوية و منسجمة.

و أضاف زعيم حزب الميزان بأن هذا التحالف ستنبثق عنه حكومة قوية ومنسجمة يطبع أداءها التجانس والنجاعة والرؤية المستقبلية و الإرادة القوية للتغيير.

و شدد بركة على أن التنسيق الجاري بين الأحزاب الثلاثة ، الأحرار و الاستقلال و البام، في انتخابات الأجهزة المسيرة للجهات و الجماعات والمقاطعات و العموديات يخدم هذا التوجه و سيكون دافعا لتنزيل مضامين البرنامح الحكومي محليا و إقليميا و جهويا.

و أوضح نزار بركة أن تشكيل الحكومة الجديدة لحظة فارقة ومناسبة للتفاعل الإيجابي مع تطلعات و انتظارت المواطنات و المواطنين واستعادة الثقة في المؤسسات وبناء المستقبل انطلاقا من توجهات النموذج التنموي الجديد.

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